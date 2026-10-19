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GOSSIP - LIFESTYLE

Δύο Μαύρα Πουκάμισα: Ο Σήφης ανακαλύπτει κάτι σκοτεινό για τον άντρα της Μαρίας

δπ
clock 13:00 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τι θα δούμε στη σειρά Μαύρα Πουκάμισα;

Επεισόδιο 16: Η Μαρκέλλα και ο Μανούσος ζουν μια μέρα με απόλυτη ξεγνοιασιά, όμως ένα μήνυμα που έρχεται από τον Μιχάλη απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Την ίδια ώρα, η Σοφία καλεί την πρώην κοπέλα του Νικήτα, με σκοπό να επιστρέψει στη ζωή του, ώστε να απομακρύνει την Ελπίδα. Ο Σήφης ανακαλύπτει κάτι σκοτεινό για τον άντρα της Μαρίας, ενώ η Ρίτα ξεπερνά κάθε όριο και οι αποφάσεις για τη βίαιη απομάκρυνσή της είναι πλέον επιβεβλημένες. Η σύλληψη του ανθρώπου που λήστεψε τον Φίλιππο φέρνει ανακούφιση στη Χρυσελιά. Κι ενώ ο Μανούσος ετοιμάζεται να φύγει από τη δουλειά, η Μαρκέλλα αποφασίζει να πάει να τον βρει – αυτή τη φορά όμως με εντελώς διαφορετικές προθέσεις.

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