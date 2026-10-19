Ηράκλειο: Εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Νέα Αλικαρνασσό – Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

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Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, στη Νέα Αλικαρνασσό, στο τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Αρτεμίου έως τη λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη.

Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, αντίστοιχες εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην οδό Ορακίων, από τη συμβολή της με την οδό Καρτερού έως τη λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη.

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