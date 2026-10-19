ΟΦΗ: Τι έκαναν οι αντίπαλοι του στο Europa League - 5η σερί νίκη η Λεβερκούζεν (βίντεο)

Με θετικά αποτελέσματα και υψηλές επιθετικές επιδόσεις κύλησε το Σαββατοκύριακο 17-18 Οκτωβρίου για αρκετούς από τους ευρωπαϊκούς αντιπάλους του ΟΦΗ, πλην της Άντερλεχτ, η οποία αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Κυπέλλου Βελγίου.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν, προσεχής αντίπαλος του ΟΦΗ, χρειάστηκε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ για να κάμψει την αντίσταση της Φράιμπουργκ, ενώ η Λεχ Πόζναν και η Στουρμ Γκρατς πέτυχαν από έξι γκολ στα δικά τους παιχνίδια, στέλνοντας μήνυμα αγωνιστικής αντίδρασης μετά τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Η Μπενφίκα δεν αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο.

Ανατροπή με υπογραφή Σικ για τη Λεβερκούζεν

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν επικράτησε με 2-1 της Φράιμπουργκ, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο τέταρτο. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 14ο λεπτό με τον Ντέρι Σχερχάντ, όμως η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση, καθώς ο Ιμπραχίμ Μαζά ισοφάρισε στο 19΄.

Η πίεση της Λεβερκούζεν απέδωσε καρπούς στο 76΄, όταν ο Πάτρικ Σικ σημείωσε το γκολ της νίκης. Οι γηπεδούχοι έφτασαν έτσι τους 13 βαθμούς, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους για υψηλή θέση στην Bundesliga. Παράλληλα πανηγύρισαν την 5η σερί νίκη ενω παραμένουν αήττητοι για 7 ματς

Αποκλεισμός-σοκ για την Άντερλεχτ στο Κύπελλο Βελγίου

Αρνητικό ήταν το Σαββατοκύριακο για την Άντερλεχτ, η οποία γνώρισε τον αποκλεισμό από το Κύπελλο Βελγίου, χάνοντας με 2-1 από την Μπέερσχοτ εκτός έδρας, στη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Η ομάδα των Βρυξελλών βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 22ο λεπτό, όταν ο Ανάς Χατζ Μοχάμεντ έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη στο 60΄, όταν ο Αλί Μααμάρ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την Άντερλεχτ με δέκα παίκτες.

Η Μπέερσχοτ εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και στο 72΄ ο Χατζ Μοχάμεντ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ανεβάζοντας το σκορ στο 2-0. Η Άντερλεχτ προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και μείωσε στο 86΄ με τον Αντριάνο Μπερτατσίνι, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει τον αποκλεισμό.

Έτσι, η Άντερλεχτ έμεινε εκτός Κυπέλλου από τη φάση των «32», προσθέτοντας ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα σε μια δύσκολη ευρωπαϊκή εβδομάδα, καθώς είχε προηγηθεί η ήττα με 1-0 από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ στο Europa League.

Εξάρα για τη Λεχ Πόζναν μετά το ευρωπαϊκό χτύπημα

Εντυπωσιακή ήταν η αντίδραση της Λεχ Πόζναν, η οποία συνέτριψε με 6-1 την Κορόνα Κιέλτσε. Η πολωνική ομάδα μπήκε αποφασισμένη από τα πρώτα λεπτά και είχε ήδη προηγηθεί με 4-0 στο ημίχρονο.

Ο Πάμπλο Ροντρίγκες και ο Μίκαελ Ίσακ πέτυχαν από δύο γκολ, οδηγώντας επιθετικά τη Λεχ, η οποία βρήκε ακόμη δύο φορές δίχτυα στην επανάληψη (Ισακ και Ανγκέρο). Το αποτέλεσμα αποτέλεσε την καλύτερη δυνατή απάντηση μετά την ήττα με 4-0 από τη Λεβερκούζεν στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας τις επιθετικές δυνατότητες της ομάδας, αλλά και την ικανότητά της να αντιδρά μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα.

Έξι γκολ και για τη Στουρμ Γκρατς

Με το ίδιο σκορ, 6-1, ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Στουρμ Γκρατς με τη Γκράτσερ ΑΚ. Η Στουρμ κυριάρχησε στο τοπικό ντέρμπι και πανηγύρισε μια ευρεία νίκη, αφήνοντας πίσω της την ήττα με 3-0 από την Μπόρνμουθ για το Europa League.

Η αυστριακή ομάδα έδειξε αποτελεσματικότητα στην επίθεση και αξιοποίησε την έδρα της, κατακτώντας τρεις πολύτιμους βαθμούς. Η αντίδρασή της μετά το ευρωπαϊκό αρνητικό αποτέλεσμα αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της αγωνιστικής για τις ομάδες που βρίσκονται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Νίκη με ανατροπή για τη Χάποελ Μπερ Σεβά

Θετικό ήταν το αποτέλεσμα και για τη Χάποελ Μπερ Σεβά, η οποία επικράτησε με 2-1 της Χάποελ Ιερουσαλήμ. Η νίκη ήρθε μετά το 2-0 επί της Ιρόνι Τιβεριάς στις 10 Οκτωβρίου, δίνοντας συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα της ομάδας στο ισραηλινό πρωτάθλημα.

Η Μπερ Σεβά διατηρεί έτσι τη δυναμική της στο εγχώριο μέτωπο, αν και για την πλήρη αποτίμηση της εμφάνισής της απαιτούνται περισσότερα επιβεβαιωμένα στοιχεία για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

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