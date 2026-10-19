Αναπτυξιακή Κρήτης: Νέες ευκαιρίες επιδότησης για επιχειρήσεις - Ποια προγράμματα τρέχουν

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Για τα επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα που "τρέχουν" ή πρόκειται να "τρέξουν" στην Περιφέρεια Κρήτης αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Κρήτης Αριστείδης Φραγκάκης μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανόλη Αργυράκη. Ο κ. Φραγκάκης ανέδειξε την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για το νησί, με αιχμή όχι μόνο τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα, αλλά και την καινοτομία, τη μεταποίηση, τις πράσινες τεχνολογίες, τη βιοτεχνολογία, την άμυνα και τις ψηφιακές εφαρμογές. Μέχρι τέλος του χρόνου θα αναμένεται η πρόσκληση νέου προγράμματος εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων.

Η Αναπτυξιακή διαχειρίζεται σημαντικά χρηματοδοτικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα της Περιφέρειας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στο νησί. Ειδικότερα ο κ. Φραγκάκης αναφέρθηκε στη δράση «Καινοτομώ στην Κρήτη» (Δράση 1.1.2.1) που αποτελεί ένα ενεργό πρόγραμμα του Περιφερειακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027, το οποίο προσφέρει 75% επιχορήγηση για τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης.

Όπως είπε η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2026 (ώρα 15:00) και οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Βασικά Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Προϋπολογισμός

Από 30.000€ έως 150.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο.

Μέγιστη Επιχορήγηση

Έως 112.500€ (75% Δημόσια Δαπάνη με το καθεστώς De Minimis).

Συνολικός Προϋπολογισμός

2.500.000€ για όλη την Περιφέρεια Κρήτης.

Διάρκεια Υλοποίησης

24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης (με δυνατότητα 6μηνης παράτασης).

Μέθοδος Αξιολόγησης

Συγκριτική αξιολόγηση (βαθμολόγηση με βάση την καινοτομία και την ποιότητα του σχεδίου, όχι με σειρά προτεραιότητας).

Δικαιούχοι & Κατηγορίες Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, startups και spin-offs:

Κατηγορία 1 (Υπό σύσταση): Επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν μετά την υποβολή της αίτησης (δεσμεύει το 40% του συνολικού προϋπολογισμού / 1.000.000€).

Κατηγορία 2 (Νέες Υφιστάμενες): Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά (δεσμεύει το 60% του συνολικού προϋπολογισμού / 1.500.000€).

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών στους εξής 6 τομείς προτεραιότητας:

Αγροδιατροφή

Γαλάζια Ανάπτυξη / Τουρισμός

Περιβάλλον / Κυκλική Οικονομία

Ενέργεια

Ψηφιακές Τεχνολογίες (ΤΠΕ)

Βιοεπιστήμες / Υγεία

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα της Αναπτυξιακής Κρήτης ή το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης.

Ο κ. Φραγκάκης ανέλυσε και το πρόγραμμα STEP (Πλατφόρμα Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη). Πρόκεται για μια ομπρέλα που συνενώνει και κατευθύνει τους πόρους 11 υφιστάμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων προς επενδύσεις σε κρίσιμες τεχνολογίες αιχμής. Στόχος της είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων της ΕΕ και η αντιμετώπιση των ελλείψεων σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Οι 4 Πυλώνες Στρατηγικών Τεχνολογιών

Το STEP χρηματοδοτεί έργα που αναπτύσσουν ή παράγουν τεχνολογίες στους εξής τομείς:

- Ψηφιακές τεχνολογίες & υπερπροηγμένη καινοτομία: Τεχνητή νοημοσύνη (AI), κυβερνοασφάλεια, κβαντική υπολογιστική, 5G/6G.

- Καθαρές & αποδοτικές τεχνολογίες: Τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών (Net-Zero), ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντλίες θερμότητας, δέσμευση άνθρακα.

- Βιοτεχνολογίες: Μοριακή βιολογία, φαρμακευτικά προϊόντα, καλλιέργειες, ιατρική ακριβείας.

- Αμυντικές τεχνολογίες: Βιομηχανικές και αμυντικές ικανότητες διπλής χρήσης (dual-use)

Αναμένονται ή υλοποιούνται ειδικές δράσεις, όπως το πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜμΕ σε τομείς Στρατηγικών Τεχνολογιών (STEP) και Άμυνας», με προϋπολογισμούς επενδυτικών σχεδίων έως 400.000

Επίσης Δημοσιεύθηκε η Δράση «Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση Εργαζομένων σε Στρατηγικές Τεχνολογίες STEP και Τομείς Άμυνας & Ασφάλειας (Defence)» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

Συνολικός Προϋπολογισμός: 20.000.000 ευρώ.

Ποσοστό Επιδοτήσεων: 50% των επιλέξιμων δαπανών κατάρτισης.

Ύψος Χρηματοδότησης ανά Σχέδιο: Από 75.000 ευρώ έως 600.000 ευρώ (για επιχειρησιακά σχέδια προϋπολογισμού 150.000€ έως 1.200.000€).

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες επιχειρήσεις που απασχολούν 100 ή περισσότερους εργαζόμενους και δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ.

Θεματικοί Τομείς Κατάρτισης STEP

Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να αφορούν την απόκτηση δεξιοτήτων σε νέες τεχνολογίες αιχμής που εμπίπτουν στους τέσσερις πυλώνες του STEP:

Ψηφιακές Τεχνολογίες και Υπερπροηγμένη Καινοτομία (Deep Tech): Τεχνητή νοημοσύνη (AI), κυβερνοασφάλεια (cybersecurity), κβαντική τεχνολογία, 5G/προηγμένη συνδεσιμότητα, μικροτσιπ/ημιαγωγοί και ρομποτική.

Καθαρές και Αποδοτικές Τεχνολογίες (Clean Tech): Τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών (Net-Zero), ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προηγμένες μπαταρίες, αντλίες θερμότητας και δέσμευση άνθρακα.

- Βιοτεχνολογίες (Biotech): Μοριακή βιοτεχνολογία, φαρμακευτική παραγωγή, βιοπληροφορική και κυτταρική μηχανική.

- Τεχνολογίες Άμυνας και Ασφάλειας (Defence): Τεχνολογίες που ενισχύουν την αμυντική ικανότητα και ασφάλεια της ΕΕ.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που Χρηματοδοτούν το STEP

- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ESF+): Το κύριο εργαλείο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού.

- Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (Digital Europe): Χρηματοδοτεί στοχευμένα προγράμματα για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. Digital Skills Academies).

- Horizon Europe (Ορίζων Ευρώπη): Υποστηρίζει την εκπαίδευση ερευνητών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων γύρω από καινοτόμα έργα.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Όργιο παράνομης στάθμευσης σε πεζόδρομους (εικόνες)

Κρήτη: Εντοπισμός 42 μεταναστών στον Λέντα – Επιχείρηση της Frontex και του Λιμενικού