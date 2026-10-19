Ηράκλειο - δακοκτονία: Συνεχίζονται οι ψεκασμοί - Τί πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς ότι οι δολωματικοί ψεκασμοί του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2026 συνεχίζονται στις περιοχές όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου παγίδων του προγράμματος, οι πληθυσμοί του δάκου παραμένουν αυξημένοι και ο ελαιόκαρπος εξακολουθεί να είναι ευπαθής σε προσβολές.

Καλούνται οι ελαιοπαραγωγοί που επιθυμούν να προχωρήσουν σε συγκομιδή ελαιοκάρπου πριν την ολοκλήρωση του Προγράμματος Δακοκτονίας να σημάνουν εμφανώς τα αγροτεμάχιά τους, ώστε τα συνεργεία ψεκασμού να τα αναγνωρίζουν και να μην πραγματοποιούν ψεκασμό σε αυτά.

Η σήμανση μπορεί να γίνει με ταινία σήμανσης σε σημεία που διακρίνονται εύκολα, όπως στην είσοδο του αγροτεμαχίου και στα ελαιόδεντρα της περιμέτρου του. Η σήμανση θα πρέπει να τοποθετείται έγκαιρα, πριν από την ημερομηνία έναρξης ψεκασμού που έχει ανακοινωθεί για την περιοχή, και να παραμένει σε καλή κατάσταση έως την ολοκλήρωση των ψεκασμών. Συνιστάται επίσης οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνουν τον αρμόδιο εργολάβο ψεκασμού δακοκτονίας της περιοχής τους.



Επισημαίνεται ότι στα αγροτεμάχια που δεν φέρουν σήμανση ο ψεκασμός θα πραγματοποιείται κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Οι παραγωγοί που θα συγκομίσουν ελαιόκαρπο από ελαιόδεντρα που έχουν ήδη ψεκαστεί, είτε στο πλαίσιο του προγράμματος Δακοκτονίας είτε από ιδία εφαρμογή, θα πρέπει να τηρούν το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την τελευταία εφαρμογή έως τη συγκομιδή, όπως αναγράφεται στην ετικέτα του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι οι ανακοινώσεις για τις ημερομηνίες ψεκασμών αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης: είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.crete.gov.gr επιλέγοντας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ / ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ / ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ή απευθείας επιλέγοντας την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.crete.gov.gr/dakoktonia-heraklion/



Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

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