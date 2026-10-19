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ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Στους 6 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Βίντεο με τη συγκινητική διάσωση βρέφους

Τουρκία πλημμύρες
clock 12:52 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στους έξι ανέρχονται οι νεκροί από τη φονική κακοκαιρία στην Τουρκία, μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου 2026, κοντά στην προβλήτα των φέρι στο Αϊβανσαράι της Κωνσταντινούπολης.

Από τους έξι νεκρούς, οι πέντε έχασαν τη ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη και ένας στην επαρχία Κοτζαελί. Οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Τουρκία παραμένουν σε επιφυλακή και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Το ενδιαφέρον των αρχών επικεντρώνεται πλέον στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου.

Συγκινητική διάσωση βρέφους εν μέσω πλημμυρών

Συγκινητικές είναι οι εικόνες από την περιοχή Σαπάντζα της επαρχίας Σακάρια στην Τουρκία. Διασώστης της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών AFAD κατάφερε να διασώσει ένα βρέφος μόλις οκτώ μηνών, το οποίο βρισκόταν σε σημείο που είχε πληγεί από τις πλημμύρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών να δημοσιοποιεί βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης. Το υλικό αποτυπώνει τις προσπάθειες των διασωστών να προσεγγίσουν και να απομακρύνουν με ασφάλεια το παιδί από την πληγείσα περιοχή. Παράλληλα, το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε εικόνες από την ίδια επιχείρηση, καθώς και από άλλες διασώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή.

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