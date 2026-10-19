Τουρκία: Στους 6 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Βίντεο με τη συγκινητική διάσωση βρέφους

Στους έξι ανέρχονται οι νεκροί από τη φονική κακοκαιρία στην Τουρκία, μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου 2026, κοντά στην προβλήτα των φέρι στο Αϊβανσαράι της Κωνσταντινούπολης.

Από τους έξι νεκρούς, οι πέντε έχασαν τη ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη και ένας στην επαρχία Κοτζαελί. Οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Τουρκία παραμένουν σε επιφυλακή και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Το ενδιαφέρον των αρχών επικεντρώνεται πλέον στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου.

Συγκινητική διάσωση βρέφους εν μέσω πλημμυρών

Συγκινητικές είναι οι εικόνες από την περιοχή Σαπάντζα της επαρχίας Σακάρια στην Τουρκία. Διασώστης της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών AFAD κατάφερε να διασώσει ένα βρέφος μόλις οκτώ μηνών, το οποίο βρισκόταν σε σημείο που είχε πληγεί από τις πλημμύρες.

Sakarya'da dere taşkınında aralarında bir bebeğin de olduğu 8 kişiyi halat düzeneğiyle kurtaran AFAD çalışanları, o anları anlattı ⤵️ 🗣️ Sakarya AFAD Doğada Arama Kurtarma sorumlu ekip amiri Murat Ergül: — Kendi bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda bebeği sisteme bağladık ve sorumluluk aldık. Bu sorumluluk sonucunda operasyonu başarılı şekilde tamamlamış olmamızdan mutluluk ve gurur duyduk 🗣️ Sakarya AFAD arama kurtarma teknisyeni Mert Çömlekçioğlu: — Toplantı yaptıktan sonra bir kişinin yüzerek nehrin karşısına geçmesi gerektiğini fark ettik. Bu görev de bana verildi. Kendi emniyetimi aldıktan sonra karşıya yüzerek geçtim. Daha sonra oradaki hattı kurarak göreve başladık 🗣️ Sakarya AFAD arama kurtarma teknisyeni Alihan Yazıcı: — Acele etmemiz gerekiyordu, sel suları sürekli yükseliyordu. Operasyonun en kritik noktası bebeğin tahliyesiydi — O yüzden ana emniyet noktasını yukarı çıkarmak zorunda kaldık. Onların hayatları söz konusuydu https://t.co/WU4teT1l0F — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 18, 2026

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan sağanağın ardından mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anları, AFAD ekibinin kask kameraları tarafından kaydedildi https://t.co/Annb6Qf6hd https://t.co/WtdEhFVdKg — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 18, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών να δημοσιοποιεί βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης. Το υλικό αποτυπώνει τις προσπάθειες των διασωστών να προσεγγίσουν και να απομακρύνουν με ασφάλεια το παιδί από την πληγείσα περιοχή. Παράλληλα, το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε εικόνες από την ίδια επιχείρηση, καθώς και από άλλες διασώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή.

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