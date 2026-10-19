Ηράκλειο: Οι «Δημοκράτες» του Στέφανου Κασσελάκη συζητούν για την έμφυλη βία

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Με κεντρικό μήνυμα «Πολιτική με Πολιτισμό. Η ζωή σου, το κέντρο μας», η Δημοτική Οργάνωση Ηρακλείου Κρήτης των Δημοκρατών – Στέφανος Κασσελάκης διοργανώνει προσυνεδριακή εκδήλωση με θέμα την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση γυναικών και παιδιών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, στις 19:30, στο Café Μαρίνα, με στόχο την ανάδειξη ενός από τα πιο σοβαρά κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας: της βίας που εκδηλώνεται μέσα στην οικογένεια και στις ανθρώπινες σχέσεις, με ιδιαίτερα επώδυνες συνέπειες για τις γυναίκες και τα παιδιά.

Μέσα από τις εισηγήσεις των ομιλητριών, θα αναδειχθούν οι διαστάσεις της παιδικής κακοποίησης, η ανάγκη ενδυνάμωσης της φωνής των παιδιών, καθώς και οι μορφές της έμφυλης βίας και η δικαστηριακή προσέγγισή της.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν:

- Μαρία Παναγιωτάκη, Μ.Π., ψυχολόγος – κοινωνιολόγος, με θέμα: «Παιδική κακοποίηση: Δυναμώνοντας τη φωνή των παιδιών».

- Ελένη Πατσάκη, δικηγόρος – ποινικολόγος, με θεματική ενότητα: «Έμφυλη βία, μορφές και δικαστηριακή προσέγγιση».

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσική παρέμβαση από τους Αργυρώ Σταυρίδη, Ειρήνη Σταυρίδου και Γιώργο Στρατάκη.

Η βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση ούτε ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζεται με σιωπή και αδιαφορία. Απαιτεί ενημέρωση, πρόληψη, ουσιαστική προστασία των θυμάτων και ενεργή συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας. Ιδιαίτερα για τα παιδιά, η υποχρέωσή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η φωνή τους ακούγεται και ότι μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, σεβασμού και αξιοπρέπειας.

Οι Δημοκράτες – Στέφανος Κασσελάκης, Δ.Ο. Ηρακλείου Κρήτης, προσκαλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας που δεν ανέχεται τη βία και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο μόνο του.

Γιατί ο πολιτισμός μιας κοινωνίας φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο προστατεύει τους πιο ευάλωτους ανθρώπους της.

Ενωμένοι για μια κοινωνία χωρίς βία.

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