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ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Μαζικά πλήγματα σε Κίεβο και Μαύρη Θάλασσα

ρωσία επιθέσεις
clock 11:18 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν «μαζικό πλήγμα» εναντίον στόχων στο Κίεβο και την περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Το υπουργείο ανέφερε πως κατά την επίθεση επλήγησαν στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις, αποθήκες για πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και κέντρα δεδομένων.

Το ρωσικό υπουργείο ανέφερε επίσης σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, νοτιοδυτικά της Οδησσού, το οποίο μετέφερε στρατιωτικά είδη και είδη διπλής χρήσης.

πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

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