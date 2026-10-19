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GOSSIP - LIFESTYLE

Στικούδη: «Δεν έχουμε περάσει κρίση με το σύζυγό μου, όχι ακόμα»

στικούδη
clock 15:00 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κατερίνα Στικούδη μίλησε στην εκπομπή Happy Day και αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς, ενώ αποκάλυψε και αν ο γάμος της με τον Βαγγέλη Σερίφη έχει περάσει ποτέ κρίση. 

«Σίγουρα δε βάζω τη γάτα μου να κλάψει. Αν έχω όρεξη απαντάω. Είναι ανάλογα με τη δική μου διάθεση»

 απάντησε

«Επειδή εγώ γκρινιάζω για τα ρούχα, αν δεν είναι τακτοποιημένα, αν με δει εμένα να έχω κάποιο t-shirt κάτω, μου κάνει παρατήρηση. Κρίση δεν έχουμε περάσει ακόμα. Εύχομαι να μην περάσουμε».

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Από τη Χερσόνησο στη σκηνή του The Voice

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Κατερίνα Στικούδη Γάμος
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