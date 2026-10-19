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GOSSIP - LIFESTYLE

Από τη Χερσόνησο στη σκηνή του The Voice

αντιγονη
clock 09:00 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η 21χρονη Ανδρονίκη από τη Χερσόνησο, η οποία εντυπωσίασε με την ερμηνεία της στο τραγούδι «Αν υπάρχει παράδεισος» στο The Voice.

Η ταλαντούχα κοπέλα κατάγεται από τη Χερσόνησο.  Έχει φοιτήσει στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και έχει συμμετάσχει σε αρκετές μουσικές συναυλίες, μεταξύ άλλων και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χερσονήσου.

Η φωνή της έκανε την Έλενα Παπαρίζου και τον Πάνο Μουζουράκη να γυρίσουν τις καρέκλες τους. Μάλιστα, επέλεξε να πάει με την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.

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