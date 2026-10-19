Οπαδικό επεισόδιο στο Αιγάλεω: 40 άτομα επιτέθηκαν σε 4 - «Τι ομάδα είστε ρε;»

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Σοβαρό οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Αιγάλεω, με δεκάδες άτομα να επιτίθενται σε μία παρέα 4 νεαρών.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στον ΣΚΑΪ, δύο 18χρονοι και δύο 20χρονοι έκαναν βόλτα επί της οδού Λίμνου στο Αιγάλεω όταν τους περικύκλωσαν περί τα 40 άτομα.

Τότε, κάποιος ρώτησε: «Τι ομάδες είστε ρε;», πριν τους επιτεθούν. Από την επίθεση και οι τέσσερις νεαροί τραυματίστηκαν, ευτυχώς, όμως, όχι σοβαρά.

Οι δύο 20άρηδες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ενώ οι υπόλοιποι χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο όπου και τους χορηγήθηκε η απαραίτητη φροντίδα. Έλαβαν και εκείνοι εξιτήριο, ωστόσο, αργότερα.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά οπαδικής βίας, με το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας να έχει κάνει πολλές συλλήψεις.

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