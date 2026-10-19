Σχολές Γονέων Περιφέρειας Κρήτης: Τρεις δωρεάν συναντήσεις για γονείς στις19 και 21 Οκτωβρίου

Με τρεις νέες συναντήσεις συνεχίζεται ο θεσμός των Σχολών Γονέων από την Περιφέρεια Κρήτης, προσφέροντας στους γονείς δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία για τις προκλήσεις της σύγχρονης ανατροφής.

Οι νέες θεματικές της ερχόμενης εβδομάδας εστιάζουν στη νοητική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, τη βιωματική μάθηση μέσα στην οικογένεια, καθώς και στην αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

Ο νέος κύκλος υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου. Την επιστημονική επιμέλεια έχουν το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) και ο Όμιλος Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης «METANUS».

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Η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, αναφερόμενη στη σπουδαιότητα των νέων αυτών δράσεων, δήλωσε:

«Η σύγχρονη πραγματικότητα απαιτεί από εμάς να κοιτάξουμε πέρα από τις παραδοσιακές μεθόδους ανατροφής και να προσφέρουμε στα παιδιά μας μια ολοκληρωμένη εσωτερική θωράκιση. Το οικογενειακό περιβάλλον δεν είναι απλώς ένας χώρος διαβίωσης, αλλά ένας ζωντανός πυρήνας όπου διαμορφώνεται η προσωπικότητα, καλλιεργούνται οι νοητικές ικανότητες και χτίζεται η ψυχική ανθεκτικότητα. Παράλληλα, οφείλουμε να δημιουργήσουμε γέφυρες στενής συνεργασίας ανάμεσα στο σπίτι και το σχολείο, ώστε να αναγνωρίζουμε έγκαιρα και να αντιμετωπίζουμε συλλογικά φαινόμενα όπως ο εκφοβισμός. Με αυτές τις τρεις συναντήσεις, επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους γονείς τη γνώση και την ασφάλεια που χρειάζονται, ώστε να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους με ενσυναίσθηση, σεβασμό και κριτική σκέψη απέναντι σε κάθε πρόκληση».

Το πρόγραμμα των συναντήσεων της επόμενης εβδομάδας διαμορφώνεται αναλυτικά ως εξής:

1η Συνάντηση:

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου ,18:00μ.μ

20ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Θέμα: «Ο ρόλος της Οικογένειας στη Νοητική και Ψυχοσυναισθηματική Ανάπτυξη του Παιδιού».

Εισηγήτρια: Μαρία Τερζάκη (Ψυχολόγος, με MSc στη Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων - Πρόεδρος Στέγης Ευζωίας και Αριστείας).

Η οικογένεια αποτελεί το πρώτο και θεμελιώδες περιβάλλον ανάπτυξης του παιδιού. Μέσα σε αυτήν αναπτύσσει τις νοητικές και κοινωνικές του δεξιότητες, μαθαίνει να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, διαμορφώνει αξίες και οικοδομεί τις βάσεις της προσωπικότητάς του. Θα εξηγήσουμε με απλό και κατανοητό τρόπο τι σημαίνει νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη εστιάζοντας σε όσα είναι απαραίτητο ένας γονέας να γνωρίζει. Στη συνέχεια, θα δούμε πώς οι καθημερινές εμπειρίες της οικογενειακής ζωής μπορούν να αξιοποιηθούν ως ευκαιρίες ανάπτυξης και μάθησης ενισχύοντας τη νοητική, συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών. Μέσα από τις απορίες και το διάλογο θα αναδείξουμε παραδείγματα.

2η Συνάντηση:

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, 18:00μ.μ

47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Θέμα: «Καλλιεργώντας την ψυχή του παιδιού: Η οικογένεια ως ζωντανό εργαστήριο βιωματικής μάθησης».

Εισηγήτρια: Μαρία Τερζάκη (Ψυχολόγος, με MSc στη Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων - Πρόεδρος Στέγης Ευζωίας και Αριστείας).

Σε έναν κόσμο που αλλάζει με καταιγιστικούς ρυθμούς, η γραμμική μετάδοση της γνώσης και οι έτοιμες συμβουλές συχνά δεν αρκούν για να θωρακίσουν τα παιδιά μας απέναντι στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο. Η οικογένεια αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο πλαίσιο βιωματικής μάθησης. Στο οικογενειακό περιβάλλον τίθενται οι βάσεις για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ψυχικής ανθεκτικότητας του παιδιού. Στην εισήγηση οι γονείς θα ενημερωθούν σχετικά με βασικές αρχές της ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού, με έμφαση στη νοητική και ψυχοσυναισθηματική. Επίσης θα λάβουν πρακτικές κατευθύνσεις για το πώς μπορούν να υποστηρίξουν ουσιαστικά την ανάπτυξη και καλλιέργεια της ψυχής του παιδιού ως μια διαρκή διαδικασία ανάδειξης αξιών, αρετών και δεξιοτήτων.

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