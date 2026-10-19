Πόσες ώρες ύπνου χρειαζόμαστε πραγματικά και πότε γίνονται επικίνδυνες οι αϋπνίες;

Ένας στους 3 έχει προβλήματα στο θέμα του ύπνου,παροδικά ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που του προκαλεί όχι μόνο δυσκολίες στην καθημερινότητά του αλλά και προβλήματα υγείας .

Το 10% του πληθυσμού ταλαιπωρείται από σοβαρή αυπνία και το 20%-25%,αναφέρει ότι κατά καιρούς έχει συμπτώματα αυπνίας.

Αν και οι ώρες του ύπνου διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο,οι 7 ώρες ύπνου θεωρούνται ιδανικές για ένα ενήλικα. Ωστόσο υπάρχει πρόβλημα αν κάποιος κοιμάται κάτω από 6 ώρες και μάλιστα για μεγάλα διαστήματα.

Εκατοντάδες έρευνες που έχουν γίνει για το θέμα, έχουν δείξει ότι η αυπνία επηρεάζει το καρδιαγγειακό σύστημα,δημιουργεί αυξημένο ρίσκο για διαβήτη,για καρδιολογικά προβλήματα, εγκεφαλικό επεισόδιο,επηρεάζει τη μνήμη.

Αν υποφέρει κάποιος από αυπνία για διάστημα άνω των τριών μηνών και νοιώθει συνεχώς κουρασμένος πρέπει να απευθυνθεί σε γιατρό. Έχει αποδειχθεί ότι η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία βοηθάει το 40%-50% του πληθυσμό, ενώ αποτέλεσμα έχει και η φαρμακοθεραπεία, δηλαδή μικρές δόσεις αντικαταθλιπτικών με υπναγωγό δράση.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι είναι λάθος να μένεις για ώρες στο κρεβάτι, προσπαθώντας να σε πάρει ο ύπνος.

Αυτό που συστήνουν είναι να σηκώνεσαι να πηγαίνεις σε ένα άλλο δωμάτιο ,όπου μπορείς για παράδειγμα να καθίσεις ήρεμα να διαβάσεις και να επιστρέψεις στο κρεβάτι, όταν νυστάξεις πραγματικά.

Το βαρύ φαγητό επηρεάζει τον ύπνο, όπως και το αλκοόλ ,αλλά και η γυμναστική, λίγο πριν κοιμηθούμε και το χειρότερο από όλα, όπως λένε είναι να πέφτουμε στο κρεβάτι μετά από καυγά, θυμωμένοι, ή αναστατωμένοι γιατί τότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα χάσουμε τον ύπνο μας.

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