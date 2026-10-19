Βαρύ πένθος για τους Μάνο και Σπύρο Καρλάφτη – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας τους, Χρήστος

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Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την οικογένεια Καρλάφτη στο Ηράκλειο, καθώς ο Μάνος και ο Σπύρος Καρλάφτης και οι οικογένειες τους θρηνούν την απώλεια του αγαπημένου τους πατέρα, Χρήστου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Οι δύο Ηρακλειώτες προπονητές μπάσκετ βιώνουν δύσκολες στιγμές, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα τους και αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της ζωής τους.

Η είδηση της απώλειας σκορπά θλίψη στους οικείους τους, ενώ η οικογένεια ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της άνθρωπο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Παναγίτσας στον Μασταμπά Ηρακλείου.

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