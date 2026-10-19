ΔΕΥ.19 Οκτ 2026 15:19
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαρύ πένθος για τους Μάνο και Σπύρο Καρλάφτη – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας τους, Χρήστος

Καρλάφτης Χρηστος
clock 14:27 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την οικογένεια Καρλάφτη στο Ηράκλειο, καθώς ο Μάνος και ο Σπύρος Καρλάφτης και οι οικογένειες τους θρηνούν την απώλεια του αγαπημένου τους πατέρα, Χρήστου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Οι δύο Ηρακλειώτες προπονητές μπάσκετ βιώνουν δύσκολες στιγμές, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα τους και αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της ζωής τους.

Η είδηση της απώλειας σκορπά θλίψη στους οικείους τους, ενώ η οικογένεια ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της άνθρωπο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Παναγίτσας στον Μασταμπά Ηρακλείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μπάσκετ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis