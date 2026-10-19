Ηράκλειο - οπτικές ίνες: Αγανάκτηση για τις κακοτεχνίες και την πρόχειρη αποκατάσταση

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στην Αγία Τριάδα με την κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με την εγκατάσταση του δικτύου των οπτικών ινών, καθώς οι αποκαταστάσεις που γίνονται είναι πρόχειρες με αποτέλεσμα να ζητηθεί η ανάκληση της άδειας του εργολάβου.

Ολόκληρη η περιοχή της Αγίας Τριάδας είναι στο πόδι με αφορμή τα έργα που εξελίσσονται για την εγκατάσταση των οπτικών ινών τα οποία διαδέχονται τα έργα ανάπλασης που εξακολουθούν να είναι σε εκκρεμότητα παρά το γεγονός ότι σήμερα θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί.

Οι εκτεταμένες εργασίες εγκατάστασης των οπτικών ινών επέτειναν την ταλαιπωρία των πολιτών και δυστυχώς αυτό το οποίο ανακύπτει είναι ότι τα έργα αποκατάστασης δεν γίνονται σωστά με αποτέλεσμα να υπάρχει γενικευμένη δυσαρέσκεια.

Πιο συγκεκριμένα όπως προκύπτει υπάρχουν προκλητικές κακοτεχνίες στην αποκατάσταση των τομών στους δρόμους όπου το υλικό που χρησιμοποιείται δεν έχει καμία συνοχή με αποτέλεσμα με τις πρώτες βροχές να θρυμματίζεται και να διαλύει.

Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος κάτω από αυτές τις συνθήκες αναγκάστηκε να παρέμβει στην εταιρεία και να ζητήσει εξηγήσεις και παρά τα αλλεπάλληλα αιτήματα του δεν υπήρξε ανταπόκριση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο Σύλλογος κατέθεσε έγγραφο αίτημα για ανάκληση της άδειας του εργολάβου που έχει την ευθύνη της εγκατάστασης και αποκατάστασης του δικτύου των οπτικών ινών και υπό την πίεση αυτή διατυπώθηκε η δέσμευση ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης των κακοτεχνιών.

Στο μεταξύ ο Σύλλογος εξακολουθεί να συλλέγει στοιχεία και ζητά από τους πολίτες να καταγράψουν τα προβλήματα και να τα καταθέσουν ώστε να αναγκαστεί ο ανάδοχος του έργου να προχωρήσει στις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης των κακοτεχνιών.

Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί ότι η συνοικία της Αγίας Τριάδας είναι μια περιοχή με κακής ποιότητας οδοφωτισμό που δεν είναι επαρκής ούτε ικανοποιητικός με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της τη νύχτα να μένει στο σκοτάδι και οι όποιες κακοτεχνίες στους δρόμους να διαμορφώνουν πρόσφορο έδαφος για ατυχήματα.

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