Γαλλία: Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επιβολή μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας το βράδυ της Δευτέρας

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνύ ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τους περιφερειάρχες να εφαρμόσουν ορισμένα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας σήμερα το βράδυ «μερικού ή «περιορισμένου τοπικά χαρακτήρα» για την προστασία των καταστημάτων, έπειτα από ένα σαββατοκύριακο σκηνών χάους σε πολλές πόλεις της Γαλλίας.

Ο χάρτης των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας θα δοθεί στην δημοσιότητα το απόγευμα έπειτα από συνομιλίες με τους δημάρχους, δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης έπειτα από την ολοκλήρωση της υπουργικής συνεδρίασης για την διαχείριση της κρίσης.

«Κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα επιβληθεί αν κριθεί χρήσιμο, αλλά τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας μοιάζουν περισσότερο κατάλληλα», είπε.

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