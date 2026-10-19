Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης: Εκδίδεται άμεσα η υπουργική απόφαση που ξεκλειδώνει τις πληρωμές των ΟΕΦ

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Αδριανό, στα χέρια του τελευταίου βρίσκεται η Υπουργική Απόφαση που «ευθυγραµµίζει» το θεσµικό πλαίσιο για την πληρωμή των Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ).

Οι ΟΕΦ και µαζί ένας ολόκληρος κλάδος, της ελαιοπαραγωγής, βρίσκονται σε οριακό σημείο, καθώς δύο χρόνια µετά την έναρξη των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2024–2027 παραµένουν σε εκκρεµότητα πληρωµές για δράσεις που έχουν υλοποιηθεί εδώ και καιρό, µε σημαντικό κόστος.

Οι οργανώσεις έχουν πραγµατοποιήσει επενδύσεις, έχουν παραλάβει εξοπλισµό, έχουν ολοκληρώσει παραδοτέα και έχουν αναλάβει σηµαντικές οικονοµικές υποχρεώσεις, χωρίς να έχουν λάβει την ενίσχυση που προβλέπει το πρόγραµµα.

Μάλιστα, πρόκειται για πόρους που έχουν δεσµευθεί από ενισχύσεις των ίδιων των παραγωγών µε στόχο τη χρηµατοδότηση συγκεκριµένων παρεµβάσεων. Οι παραγωγοί έχουν ήδη στερηθεί τους πόρους αυτούς, χωρίς τα χρήµατα να έχουν επιστρέψει στην ελαιοκοµία µέσω των δράσεων για τις οποίες προορίζονταν. Ήδη ξεκινά η νέα ελαιοκοµική περίοδος, χωρίς να έχουν εκδοθεί οι απαιτούµενες αποφάσεις για την οµαλή συνέχιση των προγραµµάτων.

Μετά την υπογραφή της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης από το Γιάννη Ανδριανό αναμένεται η αποστολή της, στην ΑΑΔΕ προκειμένου να προχωρήσει στις προβλεπόμενες πληρωμές μέχρι τέλος του έτους.

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Πολύ θετικά τα νέα για την πληρωμή των ΟΕΦ. Τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στο φως σοβαρές υποθέσεις σχετικά µε αγροτικές ενισχύσεις, δηλώσεις ΟΣ∆Ε και τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι υποθέσεις αυτές πρέπει να διερευνηθούν µέχρι τέλους και όσοι αποδειχθεί ότι παρανόµησαν να υποστούν τις συνέπειες. ∆εν µπορεί όµως η «αµαρτία» κάποιων να πληρώνεται από όλους. ∆εν είναι όλοι οι παραγωγοί παραβάτες. ∆εν είναι όλες οι οργανώσεις προβληµατικές. Και δεν είναι λογικό, επειδή συγκεκριµένες πρακτικές του παρελθόντος έχουν οδηγήσει σε ελέγχους και έρευνες, να παγώνει στην πράξη ένα ολόκληρο αναπτυξιακό εργαλείο και να στερούνται ρευστότητας οργανώσεις και παραγωγοί που έχουν τηρήσει στα ακέραιο τις υποχρεώσεις τους. Η ελληνική ύπαιθρος χρειάζεται ακριβώς το αντίθετο: σταθερότητα, επενδύσεις, παραγωγή και κίνητρα για να παραµείνουν οι άνθρωποι της παραγωγής στον τόπο τους. Θα παρακολουθούμε στενά μέχρι τέλους τη διαδικασία πληρωμής των ΟΕΦ, ως προς την εκπλήρωση των απαιτήσεων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εμπάρου και άλλων αγροτικών συνεταιρισμών της Π.Ε. Ηρακλείου».

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