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ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αυτοκίνητο παρέσυρε βουλευτή έξω από το γραφείο της - Δίνει μάχη για τη ζωή της

haimes
clock 15:21 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η ανεξάρτητη βουλευτής Ελεν Χάινς δέχτηκε σήμερα επίθεση έξω από το γραφείο της στην πόλη Γουανγκαράτα στην πολιτεία Βικτώριας, όπως ανακοίνωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Αντονι Αλμπανέζι, και σύμφωνα με τον ίδιο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι η βουλευτής χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και ότι ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση ενώ διεξάγεται έρευνα. Το κίνητρο της, κατά τα φαινόμενα, επίθεσης δεν είναι γνωστό, είπε ο Αλμπανέζι, χωρίς να σχολιάσει αν ο ύποπτος είναι γνωστός στην αστυνομία.

Η αστυνομία της Βικτώριας σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ο συλληφθείς είναι ένας 43χρονος από το Ταραγουίντζι, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την Γουανγκαράτα, και ότι μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένα μαχαίρι. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο συλληφθείς ακινητοποιήθηκε από έναν περαστικό όταν βγήκε από το αυτοκίνητό του.

«Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα λευκό Toyota LandCruiser παρέσυρε την 65χρονη γυναίκα έξω από ένα γραφείο στην οδό Μέρφι, γύρω στις 3:35 μ.μ.», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η αστυνομία επισημαίνει ότι διερευνά το ενδεχόμενο να επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια, ενώ παραμένει άγνωστο αν «τα εμπλεκόμενα πρόσωπα γνωρίζονται μεταξύ τους». Η Χάινς εκπροσωπεί την εκλογική περιφέρεια του Ιντι (Σ.τ.Σ: βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της πολιτείας της Βικτώρια) από το 2019.

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