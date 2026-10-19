Ακυρώσεις πτήσεων στην ΕΕ: Πότε υπάρχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων

Αλλαγές στην προστασία των επιβατών που κλείνουν αεροπορικά εισιτήρια μέσω εξουσιοδοτημένων μεσαζόντων αναμένεται να εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα δικαιώματα των ταξιδιωτών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μετά την ψηφοφορία θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου με τον εισηγητή της νομοθεσίας, Matteo Ricci.

Πλήρης επιστροφή χρημάτων, μαζί με την προμήθεια

Με βάση τους νέους κανόνες, οι επιβάτες που πραγματοποιούν κρατήσεις πτήσεων μέσω εξουσιοδοτημένων διαμεσολαβητών θα δικαιούνται πλήρη επιστροφή του ποσού που κατέβαλαν, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προμήθειας του μεσάζοντα, όταν προκύπτει διαταραχή της πτήσης που θεμελιώνει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

Παράλληλα, οι διαμεσολαβητές θα υποχρεούνται να ενημερώνουν τους ταξιδιώτες για τους ισχύοντες όρους επιστροφής χρημάτων ήδη από τη στιγμή της κράτησης.

Ενιαίες διαδικασίες και ενισχυμένα δικαιώματα

Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 15 Ιουλίου 2026 προβλέπει, επίσης, τη διάθεση εντύπων αιτήσεων επιστροφής χρημάτων και αποζημίωσης σε όλες τις γλώσσες, για όλα τα μέσα μεταφοράς, ώστε να διευκολύνεται η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των επιβατών.

Επιπλέον, ενισχύεται η προστασία των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης συνοδού, όταν η παρουσία του κρίνεται απαραίτητη.

Ποιους ταξιδιώτες αφορά η νομοθεσία

Περίπου 13 δισεκατομμύρια επιβάτες ετησίως ταξιδεύουν με αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο, πούλμαν ή πλοίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύπτονται από μέτρα προστασίας των δικαιωμάτων τους. Η αναθεώρηση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της ΕΕ να βελτιώσει την ενημέρωση και την προστασία των ταξιδιωτών σε περιπτώσεις διαταραχών των μετακινήσεών τους. Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε παρουσιάσει το 2023 πρόταση επικαιροποίησης των κανόνων για τα δικαιώματα των επιβατών σε αεροπορικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και σε μετακινήσεις μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, λεωφορείων και πούλμαν, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την κινητικότητα των επιβατών.

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