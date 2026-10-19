Oι κόρες της Αρετής: Ο Αλέξης συνεχίζει να πλησιάζει επίμονα τη Ναταλία

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά "Οι κόρες της Αρετής";

Επεισόδια 9ο: Η Αρετή αρχίζει να καταλαβαίνει το ενδιαφέρον της Ναταλίας για τον Αλέξη, και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση προς όφελός της. Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης δέχεται σφοδρή επίθεση από τον Λεωνίδα, τον Κωνσταντίνο και τη Φαίη για τη δημόσια δήλωση ότι η Ναταλία είναι κοπέλα του. Η οικογένεια αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι πολύ πιο περίπλοκο συμβαίνει. Ο Κωνσταντίνος συνδέει πλέον τη Ναταλία, την Άννα και την Αρετή σε ένα ενιαίο σχέδιο και γίνεται εμμονικός, ζητώντας έρευνα για όλη την οικογένεια Ζαρμπή. Η Ξένια αποφασίζει τελικά να μη φύγει από τη βίλα και να παραμείνει ώστε να ελέγχει την κατάσταση και κυρίως την Αρετή, την οποία θεωρεί επικίνδυνη και χειριστική. Η Αρετή, από την άλλη, πιστεύει πως η δήλωση του Αλέξη μπορεί να γίνει η μεγάλη ευκαιρία κοινωνικής ανόδου της Ναταλίας και σχεδόν το αντιμετωπίζει σαν θεϊκό σημάδι. Παράλληλα, η Ναταλία πληρώνει το τίμημα αυτής της δημοσιότητας: στο γυμναστήριο γίνεται αντικείμενο χλευασμού, η Νία οργανώνει επίθεση εναντίον της και τελικά ο manager τη διώχνει για να μη χάσει πελάτες και συνδρομές. Η Ναταλία συνειδητοποιεί ότι εξαιτίας του Αλέξη έχασε τη δουλειά της και ξεσπά, νιώθοντας πως εκείνος κατέστρεψε τη ζωή της χωρίς καν να το καταλάβει. Στο λιμανάκι, ο Νικόλας μετά την αποτυχία του στο tryout και τον ξυλοδαρμό από τον πατέρα του βυθίζεται στην απογοήτευση, όμως η Άννα τον κρατά όρθιο. Όλα τα μέτωπα έχουν ανοίξει: η Αρετή βλέπει άνοδο, η Ξένια πόλεμο, η Ναταλία καταστροφή και ο Αλέξης βρίσκεται στο κέντρο μιας έκρηξης που ο ίδιος έχει προκαλέσει όμως δεν ελέγχει πια.

Επεισόδια 10ο: Η Αρετή προσπαθεί να ανασυνταχθεί. Αρχικά χειρίζεται συναισθηματικά τον Λεωνίδα, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως μια φτωχή μάνα που παλεύει μόνο για τα παιδιά της, προσπαθώντας να αγγίξει τις ενοχές και την ευαισθησία του. Παράλληλα, ο Λεωνίδας κάνει μια σπάνια εξομολόγηση στα παιδιά του, παραδεχόμενος πόσο χαμένος είναι μετά τον θάνατο της γυναίκας του και ζητώντας τους να τον βοηθήσουν να γίνει καλύτερος πατέρας. Η Φαίη, όμως, παραμένει αμετακίνητη και απαιτεί να τελειώσει κάθε σχέση της οικογένειας με την Αρετή και τις κόρες της, θεωρώντας τες επικίνδυνες και υπολογιστικές. Η Ναταλία, από την άλλη, συντρίβεται συναισθηματικά από τη δημόσια δήλωση του Αλέξη ότι είναι «κοπέλα του», γιατί ξέρει πως δεν είναι αλήθεια και νιώθει πως εκείνος παίζει μαζί της. Ο Κωνσταντίνος συνεχίζει να ερευνά τη Ναταλία, προσπαθώντας να βρει τι κρύβεται πίσω από την παρουσία της στη ζωή τους. Η Τζένη στηρίζει τον Ανδρέα που συνεχίζει να νιώθει ριγμένος από τον πατέρα του σε σχέση με τον Κωνσταντίνο. Τον πεισμώνει να κάνει τα πάντα για να κερδίσει τη θέση που του αξίζει και του στερούν. Ο Αλέξης, αδιάφορος απέναντι στην Αρετή και τα σχέδιά της, ενδιαφέρεται μόνο για τη Ναταλία. Όταν μαθαίνει πως εξαιτίας του σκανδάλου εκείνη απολύθηκε από το γυμναστήριο, αντιλαμβάνεται για πρώτη φορά το πραγματικό κόστος των πράξεων του και τη ψάχνει επίμονα για να της μιλήσει. Παράλληλα, ο Νικόλας παλεύει να σώσει το όνειρό του στο μπάσκετ. Συνειδητοποιεί πως πρέπει να σοβαρευτεί, να αφήσει πίσω τον παλιό του εαυτό και να κυνηγήσει πραγματικά την ευκαιρία του. Υπόσχεται στην Άννα πως θα αλλάξει τη ζωή τους και θα φύγουν κάποτε από τη φτωχογειτονιά και τα φουγάρα που τους πνίγουν. Η μυστηριώδης γυναίκα επανέρχεται. Αυτή τη φορά κάνοντας πια τρομακτικά ξεκάθαρο για τον Λεωνίδα τι διεκδικεί. Διεκδικεί το γιο της.

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