Ρέθυμνο: Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για την πρόληψη του διαβήτη και των επιπλοκών του

Η πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη και των επιπλοκών του βρίσκεται στο επίκεντρο ανοιχτής ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργανώνει η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία στο Ρέθυμνο, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο Theartemis Palace.

Ομιλητής θα είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, ο οποίος θα παρουσιάσει τις δυνατότητες πρόληψης της νόσου, τις ενδείξεις για έλεγχο και τις παρεμβάσεις στην καθημερινότητα που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισής της.

Όπως επισημαίνει η Εταιρεία στην ανακοίνωσή της, ο διαβήτης μπορεί να εξελίσσεται για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς εμφανή συμπτώματα, ενώ αρκετοί άνθρωποι βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο χωρίς να το γνωρίζουν. Στη συζήτηση θα εξεταστούν η έννοια του προδιαβήτη και ο ρόλος της κληρονομικότητας, του αυξημένου σωματικού βάρους, της διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, η εκδήλωση απευθύνεται και σε ανθρώπους που ήδη ζουν με διαβήτη. Ο κ. Μακρυλάκης θα αναφερθεί στους απαραίτητους ελέγχους και στη συμβολή της σύγχρονης αντιμετώπισης στην πρόληψη των επιπλοκών και στη διατήρηση της ποιότητας ζωής.

Σύμφωνα με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, η σωστή ρύθμιση και η τακτική παρακολούθηση μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο βλαβών στην καρδιά, στους νεφρούς, στα μάτια, στα νεύρα και στα κάτω άκρα. Μετά την ομιλία θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση με το κοινό. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της επιστημονικής διημερίδας που διοργανώνει η Εταιρεία στο Ρέθυμνο στις 23 και 24 Οκτωβρίου, με θέμα «Σακχαρώδης Διαβήτης. Προκλήσεις και διλήμματα μέσα από τη διαχείριση κλινικών περιστατικών».

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