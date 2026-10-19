Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν έξι νέες υποψήφιες για τις εκλογές του 2027

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Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιες στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες:

Α' Ανατολικής Αττικής: Βίκυ Καβαλλάρη, δικηγόρος, περιφερειακή σύμβουλος Αττικής

Έβρου: Έλενα Σώκου, δημοσιογράφος, συντονίστρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα

Β' Πειραιώς: Αργυρώ Τραγάκη, δημόσια υπάλληλος

Α' Θεσσαλονίκης: Μένια Καλού, φοροτεχνικός, αντιδήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου

Πιερίας: Άννα Τζήκα, πολιτικός μηχανικός, περιφερειακή σύμβουλος Πιερίας

Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών: Έλενα Φλώρου, δικηγόρος

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