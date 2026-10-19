Λύσεις “5 αστέρων” για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από την CrediaBank!

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η σεζόν τελειώνει, αλλά η επιχείρησή σου συνεχίζει να αποδίδει!

Αν έχεις ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα και θέλεις η κερδοφορία και τα κεφάλαιά σου να πιάνουν τόπο όλο τον χρόνο, η CrediaBank είναι ο σύμμαχός σου.

Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση “5 αστέρων” που συνδυάζει ευελιξία, άμεση ρευστότητα και υψηλές αποδόσεις.

Μια ολιστική τραπεζική προσέγγιση “5 αστέρων” για τις ανάγκες του κλάδου σας:

Επιτόκιο έως 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου με τον Λογαριασμό Όψεως «CrediaBank Prime Business»*.

Επιτόκιο έως 2% για τα κεφάλαια που δεν χρειάζεσαι άμεσα με την Προθεσμιακή Κατάθεση «CrediaBank Prime»*.

Με την υποστήριξη εξειδικευμένου προσωπικού συμβούλου, λαμβάνεις την απαραίτητη καθοδήγηση σε κάθε στάδιο, ώστε να προχωρήσεις με σιγουριά και αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σου πλάνου.

Κάνε το επόμενο βήμα με την CrediaBank, αξιοποίησε τα έσοδα της τουριστικής περιόδου και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου με λύσεις που στηρίζουν το όραμά σου.

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου σήμερα.

Συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ για να επικοινωνήσει μαζί σoυ ένας εξειδικευμένος σύμβουλος της CrediaBank, ή μάθε περισσότερα στο crediabank.com και σε οποιοδήποτε κατάστημα CrediaBank χωρίς ραντεβού.