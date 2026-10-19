ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μπεκίρης δεν μπορεί να παραμένει διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή

«Ο κ. Μπεκίρης δεν μπορεί να παραμένει διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του που εξέδωσε στον απόηχο των δημοσιευμάτων για την έλλειψη ΦΕΚ διορισμού του και την «ενδεχόμενη απουσία» πτυχίου του.

Στην ανακοίνωση του για το θέμα με τον Μιχάλη Μπεκίρη το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ειδικότερα ότι «η κυβέρνηση τόσο δια του κυβερνητικού εκπροσώπου όσο και δια της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αποδέχονται πλήρως στις δημόσιες τοποθετήσεις τους το επιχείρημα που ο κ. Μπεκίρης επιστράτευσε για το δημοσίευμα της εφημερίδας DOCUMENTO ότι τη θέση του διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή την κατέχει ως εθελοντής». «Και την ίδια στιγμή», προσθέτει ο ΠΑΣΟΚ, «ενώ αποδέχονται τον πρωτοφανή ισχυρισμό ότι μπορεί να βρίσκεται σε μια τέτοια θέση χωρίς ΦΕΚ διορισμού, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να τον υπερασπιστεί στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι «είναι ξεκάθαρο πως μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας σχετικά με την έλλειψη ΦΕΚ διορισμού και την ενδεχόμενη απουσία πτυχίου, ο κ. Μπεκίρης δεν μπορεί να παραμένει διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή».

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