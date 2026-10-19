Η Έλενα Κουντουρά κεντρική ομιλήτρια στο 12ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Βιωσιμότητα και την Οικονομία του Τουρισμού

Το GTEF αποτελεί διεθνή θεσμό υψηλού επιπέδου για την παγκόσμια τουριστική οικονομία, που από το 2012 φέρνει κοντά πολιτικούς ηγέτες, διεθνείς οργανισμούς και κορυφαίους εκπροσώπους του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου. Διοργανώθηκε 15–17 Οκτωβρίου 2026 στο Μακάο, από τη Γραμματεία Οικονομίας και Οικονομικών της τοπικής κυβέρνησης, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UN Tourism) και με τη συμμετοχή του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC).

Στο συνέδριο συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού UN Tourism, Shaikha Al Nuwais, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του WTTC, Gloria Guevara, η Πρέσβειρα Dho Young-shim, διακεκριμένη πρέσβειρα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδίων και Τουρισμού (WTTC), ο επικεφαλής της Κυβέρνησης του Μακάο, Sam Hou Fai, o παγκοσμίου φήμης οικονομολόγος και διευθυντής του Κέντρου Βιώσιμης Ανάπτυξης του Columbia University, Καθηγητής Jeffrey Sachs, και εκπρόσωποι άλλων διεθνών φορέων.

Η Έλενα Κουντουρά μίλησε για τη στρατηγική μετάβαση της ΕΕ προς ένα πιο βιώσιμο, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό μοντέλο τουρισμού, στο πάνελ για τη συνδεσιμότητα και τις τουριστικές σχέσεις, με τη συμμετοχή επίσης του Miguel Sanz Castedo, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων (ETC) και Γενικού Διευθυντή του κρατικού οργανισμού τουριστικής προβολής της Ισπανίας Turespaña, του Su Guoxin, Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της CITIC Europe Holdings, και του Leo Liu, Αντιπροέδρου Δημόσιου Τομέα της Mastercard China, με συντονίστρια τη Ludivine Destrée της ETC.

Η Ευρωβουλευτής ανέδειξε τις προτεραιότητες για βιώσιμους, ανθεκτικούς και ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς, με προστασία των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, προσιτές και αξιόπιστες μεταφορές για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές, στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Παρουσίασε τις διεκδικήσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διακριτή γραμμή χρηματοδότησης του τουρισμού στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την περίοδο 2028–2034, στοχευμένη στήριξη της βιώσιμης μετάβασης, και ευρωπαϊκό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό. Υπογράμμισε ότι η επιτυχία ενός προορισμού συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους, και τόνισε την ανάγκη ενδυνάμωσης των Περιφερειών και Δήμων στα ζητήματα ολιστικής διαχείρισης του προορισμού.

«Ο τουρισμός ενώνει τους ανθρώπους, χτίζει γέφυρες ειρήνης, σεβασμού και συνεργασίας και προάγει την ανάπτυξη και την κοινή ευημερία, χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω», τόνισε κλείνοντας την παρέμβασή της.

Στη φετινή διοργάνωση του φόρουμ με κεντρικό θέμα «Κρίση, Ανθεκτικότητα, Εξέλιξη – Χτίζοντας μια Τουριστική Οικονομία για ένα Κοινό Μέλλον», συμμετείχαν περίπου 1.300 σύνεδροι εκπροσωπώντας περισσότερες από 20 χώρες και περιοχές παγκοσμίως.

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