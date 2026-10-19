Θάνατος Μαζωνάκη: «Αδειάζει» τη σύζυγό του ο 58χρονος και αρνείται τις ολιστικές θεραπείες

Νέο υπόμνημα κατέθεσε ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου, ο κατηγορούμενος γιατρός, ο οποίος διαχωρίζει ξανά τη θέση του από την σύζυγό του και αρνείται κάθε εμπλοκή στον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.

«Είμαι κανονικός ιατρός», «δεν έχω σχέση με τη θεραπεία του εκλιπόντος», «ούτε συνδέομαι ούτε ευθύνομαι για ό,τι συνέβη». Με αυτές τις εκφράσεις ο γιατρός επιχειρεί να αποσυνδέσει πλήρως τη δική του επαγγελματική δραστηριότητα από όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου, επιμένοντας ότι ασκεί την κλασική Ιατρική εδώ και δεκαετίες και ότι δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τον εκλιπόντα.





«Η συζυγική μου ιδιότητα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση κατηγορίας»



Ο κατηγορούμενος γιατρός στο υπόμνημα του τονίζει ότι το γεγονός πως διατηρεί συστεγαζόμενο ιατρείο και έχει συζυγική σχέση με τη 56χρονη δεν μπορεί να θεμελιώσει ευθύνη σε βάρος του.

«Η συζυγική μου ιδιότητα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση κατηγορίας ούτε να φέρω κάποιου είδους οικογενειακή ευθύνη εν προκειμένω», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επίσης επιμένει ότι το ιατρείο του είναι χωριστό, παρά το γεγονός ότι συστεγάζεται με εκείνο της συζύγου του, και αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση με τις πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, δεν αποτελούν μέρος της δικής του επαγγελματικής δραστηριότητας.

«Το χωριστό μεν συστεγαζόμενο δε ιατρείο μου και εγώ ως ιατρός ούτε συνδέομαι ούτε ευθύνομαι για ό,τι συνέβη στον εκλιπόντα ασθενή», σημειώνει.

Αναλυτικά μέρος του υπομνήματος του κατηγορούμενου γιατρού





«Προσκομίζω σήμερα αφενός την από 04.09.2026 καρδιολογική εξέταση του Β.Κ. (όνομα ασθενούς) συνοδευόμενη από το ηλεκτροκαρδιογράφημά του, και αφετέρου την ιδιόχειρη ιατρική παραπομπή μου για τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων, μεταξύ των οποίων σπινθηρογράφημα και αξονική στεφανιογραφία.

Πρόκειται για συγκεκριμένες, σοβαρές και επιστημονικά αναγνωρισμένες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της συμβατικής ιατρικής διερεύνησης και παρακολούθησης ασθενούς. Ουδεμία σχέση έχουν με τις αποκαλούμενες “ολιστικές” πρακτικές ή με οποιαδήποτε άλλη μη συμβατική θεραπευτική δραστηριότητα. Έτσι ασκώ και έτσι ασκούσα ανέκαθεν την Παθολογία της οποίας έχω την ειδικότητα από την Ιατρική του ΕΚΠΑ επί δεκαετίες. Σημειώστε ότι και τον ασθενή ( αναφέρεται το όνομα του ασθενούς ) ήτοι τον έτερο ασθενή που είδα εκείνη την ημέρα , τον είδα και του συνταγογράφησα επίσης σοβαρές ιατρικές εξετάσεις της ειδικότητάς μου και ουδεμία διασύνδεση έχουν οι πρακτικές μου με αυτές της 56χρονης ή με την «εναλλακτική» ιατρική όπως αποδεικνύεται δι’ αυτών των εγγράφων και μαρτυρικών καταθέσεων.

Πρόκειται για σοβαρές ιατρικές πράξεις κλασικής ιατρικής την οποία ασκώ και με εμπιστεύονται χιλιάδες ασθενείς επί δεκαετίες. Η συζυγική μου ιδιότητα δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση κατηγορίας ούτε να φέρω κάποιου είδους οικογενειακή ευθύνη εν προκειμένω. Το χωριστό μεν συστεγαζόμενο δε ιατρείο μου και εγώ ως ιατρός ΟΥΤΕ συνδέομαι ΟΥΤΕ ευθύνομαι για ό,τι συνέβη στον εκλιπόντα ασθενή.

Τα έγγραφα αυτά δεν αποτελούν απλές εκ των υστέρων αναφορές μου, αλλά αντικειμενικά ιατρικά στοιχεία, τα οποία τεκμηριώνουν το πραγματικό αντικείμενο της ιατρικής μου ενασχόλησης με τον συγκεκριμένο ασθενή και επιβεβαιώνουν όσα εξαρχής έχω υποστηρίξει. Η δε μαρτυρία του ίδιου του (αναφέρεται το όνομα του ασθενούς) θα αποσαφήνισε πλήρως και τον ακριβή χρόνο της παρουσίας και της αποχώρησής του από το ιατρείο μου και την έλλειψη οιουδήποτε ενδιαφέροντός μου σχετικά με τον εκλιπόντα από οποιαδήποτε άποψη ιατρική ή άλλη».

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