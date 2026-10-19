Ασλάνογλου: «Πέρυσι πέρασα ένα πρόβλημα υγείας, είχα χάσει τα μαλλιά μου»

Η Μαρίνα Ασλάνογλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα και αποκάλυψε στην Κατερίνα Καινούργιου, ότι έναν χρόνο πριν, όταν είχε ξαναβρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή της, περνούσε ένα πρόβλημα υγείας, και είχα χάσει τα μαλλιά της, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί με περούκα.

«Πέρασα έναν δύσκολο χειμώνα, που βρήκα τον εαυτό μου και πέρασα μια πολύ έντονη δυσκολία με ένα θέμα υγείας, αποφάσισα να κάνω αυτό το έργο, γιατί είναι και γυναικεία υπόθεση και για να δείξω ότι η μοναξιά και το να βρίσκεις τον εαυτό σου και δύναμη μέσα σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Δεν είχα μοιραστεί τίποτα για το θέμα υγείας που πέρασα. Είναι η πρώτη φορά που το λέω. Πέρυσι καθόμουν εδώ, σε αυτόν τον καναπέ με τον Αλέκο Συσσοβίτη και ήμουν η Μαρίνα η χαμογελαστή, η περιποιημένη, η όμορφη. Πίσω όμως από αυτό κρυβόταν μια γυναίκα που δοκιμαζόταν πολύ ψυχολογικά. Πέρασα ένα αυτοάνοσο και έχασα τα μαλλιά μου.

Ήμουν με περούκα πέρυσι εδώ. Δεν το είχε καταλάβει κανείς. Έχασα μεγάλο μέρος των μαλλιών μου. Είχα πολυεστιακή αλωπεκία.Δε μπορούσα να το μοιραστώ γιατί δε μπορούσα να το διαχειριστώ. Δεν ήθελα να πω μια λυπημένη ιστορία, ήθελα να πω μια ιστορία χαράς, ελπίδας και δύναμης. Και το ότι συγκινούμαι τώρα, δεν είναι γι’ αυτό που πέρασα, είναι γι’ αυτό που κατάφερα.

Έβλεπα τον εαυτό μου το πρωί που ξυπνούσα, κι έλεγα, “δεν είναι όνειρο, το ζω”. Είπα στον εαυτό μου, “Μαρίνα, θα βγάλεις μαλλιά”. Έκανα πολλές θεραπείες με κορτιζόνη, ενέσιμη στο κεφάλι κτλ…» εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

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