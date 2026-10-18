"Πυρά" αντιπολίτευσης για την ανάρτηση Μητσοτάκη με αιχμή την ακρίβεια και τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με τα αποτελέσματα της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής και τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκούν έντονη κριτική για την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών μέτρων απέναντι στην ακρίβεια.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιμένει στη διατήρηση υψηλής φορολογίας στα καύσιμα, υποστηρίζοντας πως όσο δεν μειώνεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης οι τιμές θα παραμένουν δυσβάσταχτες για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. «Άλλη μια υπόσχεση που δεν τηρείτε, όπως και εκείνη της οριζόντιας μείωσης ΦΠΑ που δεν ήρθε ποτέ. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πλέον γνωρίζουν πως οι δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι ακάλυπτες επιταγές», ανέφερε.

Σε αντίστοιχο τόνο κινήθηκε καιο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός επέστρεψε «με άδεια χέρια» από τη Σύνοδο Κορυφής και επιχείρησε να παρουσιάσει ως επιτυχία τη δρομολόγηση συζήτησης για μελλοντικά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Ο πρωθυπουργός λέει στους πολίτες ότι δεν πειράζει που η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εκτοξεύτηκε, γιατί… τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα..» σημείωσε το κόμμα.

Η Ελληνική Λύση, μέσω δήλωσης του προέδρου της Κυριάκου Βελόπουλου, έκανε λόγο για «πανηγυρισμούς» της κυβέρνησης την ώρα που, όπως υποστηρίζει, τα νοικοκυριά δοκιμάζονται από την ακρίβεια, ασκώντας δριμεία κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, υποστήριξε ότι το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης δεν μπορεί να ωφελήσει το σύνολο της κοινωνίας, αμφισβητώντας την επιχειρηματολογία περί διάχυσης των οφελών της ανάπτυξης στα λαϊκά στρώματα. «Είναι ψέμα ότι από τα καπιταλιστικά κέρδη θα ωφεληθεί ο λαός», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, ο οποίος έκανε λόγο για κοινωνική κόπωση και αυξημένη ανασφάλεια των πολιτών, υποστηρίζοντας ότι πλέον η αγωνία αφορά όχι μόνο το μέλλον αλλά και την καθημερινότητα των νοικοκυριών.

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