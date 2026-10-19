Κυδωνίας Τίτος: Λόγος παρηγοριάς και ελπίδας Αναστάσεως από τον Ι.Ν. Αγίου Λουκά Χανίων

Στον εορταστικό Εσπερινό επί τη μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, στον ομώνυμο Ιερό Ενοριακό και Κοιμητηριακό Ναό της πόλεως των Χανίων, παρέστη και κήρυξε τον θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος.



Στην ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο πρόσωπο και στην προσφορά του Αγίου Λουκά, του ιατρού και συνοδοιπόρου του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος παρέδωσε στην Εκκλησία το Ευαγγέλιό του και τις Πράξεις των Αποστόλων. Αναφέρθηκε, επίσης, στην εκκλησιαστική παράδοση που συνδέει τον Ευαγγελιστή με την αγιογράφηση του προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου, επισημαίνοντας ότι η τιμή προς τις ιερές εικόνες αναφέρεται στα εικονιζόμενα πρόσωπα.

Ο Ποιμενάρχης μας κάλεσε τους πιστούς να θέσουν στο επίκεντρο της ζωής τους τη σωτηρία της ψυχής και την καλλιέργεια των αρετών, αποφεύγοντας την προσκόλληση στα υλικά αγαθά. Τόνισε την ανάγκη του καθημερινού πνευματικού αγώνα, της μετάνοιας και της προσέλευσης στο μυστήριο της Εξομολογήσεως, ώστε ο άνθρωπος να πορεύεται μέσα στο φως του Χριστού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον κοιμητηριακό χαρακτήρα του ναού και στον πόνο που συνοδεύει την απώλεια των αγαπημένων μας προσώπων. Με αφορμή τη σύντομη συνομιλία του, κατά την προσέλευσή του, με μητέρα που είχε ενταφιάσει εκεί το παιδί της, μίλησε με λόγο παρηγορητικό για τη χριστιανική ελπίδα της Αναστάσεως.

Υπενθύμισε ότι «ο Χριστός απέθανε, ετάφη, αλλά και ανέστη τριήμερος» και ότι η Εκκλησία ομολογεί την προσδοκία της αναστάσεως των νεκρών και της ζωής του μέλλοντος αιώνος. Χαρακτήρισε τα μνήματα των αγαπημένων μας προσώπων «φωταγωγούς αιωνιότητος», συνδέοντας την επίσκεψη, την προσευχή και το άναμμα της κανδήλας με την προσδοκία της Βασιλείας των Ουρανών.

Ολοκληρώνοντας, ο Σεβασμιώτατος προέτρεψε τους πιστούς να ζουν με συναίσθηση της αιώνιας προοπτικής του ανθρώπου, προσφέροντας στον Χριστό τη μετάνοιά τους και αναζητώντας τη σωτηρία τους. Ευχήθηκε ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς να χαρίζει σε όλους ψυχική και σωματική δύναμη, αντοχή στις δυσκολίες και φωτισμό στην πορεία της ζωής τους.

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