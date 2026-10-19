Ηράκλειο - Έκθεση Φωτογραφίας: Γυναικεία πρόσωπα και βλέμματα σε άσπρο μαύρο

Μια φωτογραφική περιπλάνηση στον κόσμο της γυναικείας έκφρασης, μέσα από το φως, τη σκιά και τη δύναμη του βλέμματος, παρουσιάζει ο Κωστής Δαλαβέρος στην έκθεση με τίτλο «Γυναικεία πρόσωπα και βλέμματα σε άσπρο μαύρο», στον πρώτο όροφο του χώρου τέχνης της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.), στην οδό Δουκός Μποφώρ 20.

Μέσα από ασπρόμαυρες φωτογραφίες, η έκθεση εστιάζει στη μοναδικότητα κάθε προσώπου, στις εκφράσεις και στις λεπτές αποχρώσεις του βλέμματος. Η απουσία του χρώματος αναδεικνύει τις αντιθέσεις του φωτός και της σκιάς, αφήνοντας χώρο στη δύναμη της έκφρασης και στην ιδιαίτερη παρουσία κάθε γυναίκας.

Ο Κωστής Δαλαβέρος είναι μέλος της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Ηρακλείου από το 2006 και τα τελευταία δέκα χρόνια υπηρετεί ως αντιπρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου.



Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ομαδικές φωτογραφικές εκθέσεις, με ενεργή παρουσία στα πολιτιστικά και φωτογραφικά δρώμενα.

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στις 20:00 και θα διαρκέσει έως τις 20 Νοεμβρίου 2026.

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Ώρες λειτουργίας:



- Δευτέρα: 17:00–19:00



- Τετάρτη: 17:00–20:00



- Παρασκευή: 17:00–21:00



Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει από κοντά αυτή τη φωτογραφική προσέγγιση στη γυναικεία μορφή και έκφραση.

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