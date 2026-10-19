ΚΚΕ: Ερώτηση Συντυχάκη στη Βουλή για την προστασία της ελληνικής μελισσοκομίας από το μικρό σκαθάρι της κυψέλης

Τη λήψη άμεσων και αυστηρών μέτρων για την προστασία της ελληνικής μελισσοκομίας από το μικρό σκαθάρι της κυψέλης (Aethina tumida) ζητούν ο βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ, Μανώλης Συντυχάκης και άλλοι εννέα βουλευτές του ΚΚΕ, με ερώτησή τους προς τον αρμόδιο υπουργό.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι η εξάπλωση του παρασίτου στην Ιταλία, με πρόσφατες αναφορές εντοπισμού του και στην περιοχή του Λάτσιο, αυξάνει τον κίνδυνο εισόδου του στην Ελλάδα. Όπως αναφέρουν, η παρουσία του μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις κυψέλες, αλλοίωση του μελιού και καταστροφή μελισσοσμηνών, απειλώντας το εισόδημα χιλιάδων μελισσοκόμων.

Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές θέτουν ζητήματα ανεπαρκών ελέγχων στα λιμάνια και υποστελέχωσης των κρατικών κτηνιατρικών υπηρεσιών, ζητώντας την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και επιτήρησης.

Συγκεκριμένα, ζητούν καθολικούς ελέγχους στα φορτία αγροτικών προϊόντων που φτάνουν από την Ιταλία, περιορισμούς στις εισαγωγές μελισσών και μελισσοκομικού υλικού, καθώς και άμεση στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό. Παράλληλα, προτείνουν τη δωρεάν διάθεση ειδικών παγίδων ανίχνευσης στους μελισσοκόμους.

Τέλος, ζητούν να θεσπιστεί σχέδιο κρατικής αποζημίωσης στο 100% της ζημιάς, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ζωικού κεφαλαίου και των διαφυγόντων κερδών, σε περίπτωση εντοπισμού του παρασίτου σε ελληνικά μελισσοκομεία.

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