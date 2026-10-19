Δήμος Χερσονήσου: Εντυπωσιακή προσομοίωση ναυαγίου και μεγάλη συμμετοχή στην πρώτη ημέρα των δράσεων «Safe Greece»

Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε η πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Χερσονήσου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Επανεκκίνησης της Καρδιάς και του προγράμματος «Safe Greece». Στην ενημερωτική δράση, που φιλοξενήθηκε στο Θεατράκι Αγίας Παρασκευής στον Λιμένα Χερσονήσου, συμμετείχε πλήθος κόσμου, ενώ ιδιαίτερα δυναμική ήταν η παρουσία μαθητών από σχολεία του Δήμου Χερσονήσου. Οι μαθητές παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις και τις πρακτικές επιδείξεις, αποκτώντας χρήσιμες γνώσεις για τις πρώτες βοήθειες και την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η εντυπωσιακή προσομοίωση ναυαγίου που πραγματοποιήθηκε σε πραγματικές συνθήκες μέσα στο νερό, προσφέροντας στο κοινό μια βιωματική εικόνα των διαδικασιών διάσωσης και αναδεικνύοντας τη σημασία της σωστής εκπαίδευσης και της άμεσης αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

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Η δράση υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων, εκπαιδευτών και στελεχών των αρμόδιων φορέων, οι οποίοι ενημέρωσαν το κοινό για κρίσιμα ζητήματα πρόληψης, ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αθλητικής Ναυαγοσωστικής Ελλάδας (Ε.Α.Ν.Ε.) Dr. Ευστάθιος Αβραμίδης απένειμε τιμητική πλακέτα στον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, αναγνωρίζοντας τη διαρκή συμβολή του Δήμου και προσωπικά του Δημάρχου στην προώθηση της πρόληψης, της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης πολιτών και επισκεπτών γύρω από θέματα πρώτων βοηθειών, ναυαγοσωστικής και ασφάλειας.

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Οι δράσεις συνεχίζονται την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στην αίθουσα «Μενέλαος Παρλαμάς» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Χερσονήσου, με σεμινάριο εκπαίδευσης και πρακτικές εφαρμογές για όλους τους πολίτες που επιθυμούν να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές.

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«Η σημερινή ανταπόκριση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων μας γεμίζει αισιοδοξία» ανέφερε με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Η γνώση των πρώτων βοηθειών δεν είναι μια εξειδικευμένη δεξιότητα που αφορά λίγους. Είναι γνώση ζωής που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε μια κρίσιμη στιγμή. Ως Δημοτική Αρχή επενδύουμε συστηματικά σε δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και εκπαίδευσης, γιατί θέλουμε έναν Δήμο πιο ασφαλή, πιο ανθρώπινο και καλύτερα προετοιμασμένο απέναντι σε κάθε έκτακτη ανάγκη. Ευχαριστώ θερμά όλους τους φορείς, τους εκπαιδευτές, τους εθελοντές, τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που συμμετείχαν ενεργά στην πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων και συνέβαλαν στην επιτυχία της πρωτοβουλίας».

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