Πλούταρχος: "Ο μεγαλύτερος τίτλος μου είναι το «καλύτερο παιδί», δεν ξέρω αν τον αξίζω"

Ο Γιάννης Πλούταρχος ρωτήθηκε σε συνέντευξή του για το πώς νιώθει όταν τον αποκαλούν "το καλύτερο παιδί", με τον ίδιο να εξομολογείται ότι δεν είναι σίγουρος ότι του αξίζει.

«Είναι ο μεγαλύτερος τίτλος. Δεν ξέρω αν τον αξίζω αυτό τον τίτλο. Πάντως, είμαι ευγενής με τους ανθρώπους και όλα ξεκινάνε από εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Happy Day

Τι είπε για τον γιο του, Γιώργο Κακοσαίο; «Του είπα, λέω, “Γιε, ήρθα στο σπίτι σου”, λέω. “Πιστεύω έτσι για μία μέρα να μου το δώσεις, για λίγες ώρες, έτσι;”. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος για τον Γιώργο, για όλη την πορεία του, για όλη την προσπάθειά του. Είναι ένα αξιολάτρευτο πλάσμα, όχι επειδή είμαι ο πατέρας του, αλλά γιατί είναι η αλήθεια αυτή. Είναι ένα υπέροχο παιδί από όλες τις πλευρές», είπε χαρακτηριστικά.

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