Κυριάκος Πιερρακάκης: Στόχος η Ελλάδα να γίνει σημαντικό ευρωπαϊκό κέντρο φαρμακευτικής παραγωγής και καινοτομίας

Τη φιλοδοξία να αναδειχθεί η Ελλάδα σε ένα από τα σημαντικά ευρωπαϊκά κέντρα φαρμακευτικής παραγωγής, έρευνας και καινοτομίας εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την ομιλία του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Ο υπουργός χαρακτήρισε την ελληνική φαρμακοβιομηχανία παράδειγμα παραγωγικής ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι η χώρα διαθέτει 51 μονάδες παραγωγής φαρμάκων και 31 κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης. Παράλληλα, οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες εξάγουν σε περισσότερες από 150 χώρες, καλύπτοντας τις ανάγκες περίπου 40 εκατομμυρίων Ευρωπαίων ασθενών.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της παραγωγής, η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και η δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στα κίνητρα για την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και στους πόρους που έχουν διατεθεί για την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων του κλάδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,8 δισ. ευρώ της ΠΕΦ έως το 2028, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία 10 νέων εργοστασίων, 14 νέων ερευνητικών δομών και 5.500 νέων θέσεων εργασίας. Όπως σημείωσε, οι επενδύσεις αυτές μπορούν να συμβάλουν και στην περιφερειακή ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης για νέους επιστήμονες και εργαζομένους.

Παράλληλα, αναγνώρισε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, με ιδιαίτερη έμφαση στο ενεργειακό κόστος και στο σύστημα υποχρεωτικών επιστροφών (rebate και clawback), τονίζοντας την ανάγκη εξεύρεσης μιας ισορροπίας που θα διασφαλίζει τόσο την πρόσβαση των πολιτών σε φάρμακα όσο και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή διάσταση της φαρμακευτικής παραγωγής, ο υπουργός τόνισε ότι η εξασφάλιση της πρόσβασης σε κρίσιμα φάρμακα και πρώτες ύλες αποτελεί ζήτημα στρατηγικής αυτονομίας και ασφάλειας των πολιτών. Όπως επισήμανε, η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει ισχυρότερο ρόλο στην ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, αξιοποιώντας τις παραγωγικές υποδομές, τη γεωγραφική της θέση και το επιστημονικό δυναμικό της.

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι στόχος είναι η ενίσχυση μιας οικονομίας που παράγει, εξάγει και καινοτομεί, με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία να αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οδηγός Θέρμανσης: Πόσο μας κοστίζει η ίδια ζέστη με κλιματιστικό και καλοριφέρ