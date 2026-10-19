ΚΚΕ για τον θάνατο 12 προσφύγων σε Λέσβο και Σάμο: Ζητούνται απαντήσεις για τα εγκληματικά επεισόδια

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ για τους νεκρούς πρόσφυγες στη Λέσβο και τη Σάμο.

«12 νεκροί άνθρωποι, πρόσφυγες από τη μαρτυρική Παλαιστίνη και τη Συρία σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα τους και ένα βρέφος, είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός των δύο νέων εγκληματικών επεισοδίων καταδίωξης προσφύγων και μεταναστών από το Ελληνικό Λιμενικό στη Λέσβο και τη Σάμο, για τις συνθήκες των οποίων απαιτούνται απαντήσεις.

Αυτή προφανώς είναι η "ισχυρή φωνή της Ελλάδας που ακούγεται στην Ευρώπη", όπως περηφανεύεται ο κ. Μητσοτάκης διαφημίζοντας τις αντιδραστικές προτάσεις του στο προσφυγικό-μεταναστευτικό για νέα μέτρα καταστολής, επαναπροωθήσεις, καταδιώξεις και αναστολή του στοιχειώδους δικαιώματος στο άσυλο στο όνομα των "υβριδικών απειλών".





Αυτά επιβάλλει η πολεμική προετοιμασία της ΕΕ και των αστικών κρατών. Οι θηριώδεις εξοπλισμοί, η "κουλτούρα φερέτρων", τα γεωπολιτικά παζάρια στα κατά τ' άλλα "ήρεμα νερά" του Αιγαίου ή με τη διαλυμένη Λιβύη, συνοδεύονται από την άγρια καταστολή σε βάρος απελπισμένων ανθρώπων, προσφύγων και μεταναστών, τις υπερδομές-φυλακές και τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Αφρική, την καλλιέργεια του ρατσισμού και της ξενοφοβίας», αναφέρει ο Περισσός και προσθέτει: «Γι' αυτό και δεν πείθει, πλέον, κανέναν το χιλιοπαιγμένο αφήγημα της κυβέρνησης για τα κυκλώματα των διακινητών, τα οποία όμως δρουν πάνω στο έδαφος της πολιτικής της ΕΕ που υλοποιεί και η κυβέρνηση της ΝΔ.

Η "φωνή" που ακούν η ΕΕ και τα αστικά κράτη είναι τα συμφέροντα των καπιταλιστών στην πολεμική εμπλοκή. Η "φωνή" που ακούν οι λαοί είναι ο σπαραγμός των ανθρώπων και των παιδιών στα πεδία των πολέμων, στη Γάζα, στο υγρό νεκροταφείο της Μεσογείου. Αυτή η φωνή πρέπει να γίνει σάλπισμα ξεσηκωμού ενάντια στον πόλεμο και την αδικία, δύναμη ταξικής αλληλεγγύης και πάλης, υπόσχεση τιμής ότι τα εγκλήματα στις θάλασσες του Αιγαίου, όπως στην Πύλο και τη Χίο κ.ά. δε θα μείνουν ατιμώρητα».

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