Μ.Σενετάκης από Βερολίνο: Ο διάλογος με τη Γερμανία έχει αξία όταν οδηγεί σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες

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«Ο διάλογος μεταξύ των δύο χωρών, σε κάθε επίπεδο, έχει αξία όταν οδηγεί σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες», τόνισε ο Βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης, μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης επίσκεψης ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στο Βερολίνο.

Ο κ. Σενετάκης συμμετείχε στην αντιπροσωπεία της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας–Γερμανίας μαζί με τους Βουλευτές Ευριπίδη Στυλιανίδη και Φραγκίσκο Παρασύρη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε σειρά πολιτικών και τεχνοκρατικών συναντήσεων.

Στο Κοινοβούλιο του Βραδεμβούργου συζητήθηκαν οι αιτίες ενίσχυσης της Ακροδεξιάς και υποχώρησης της επιρροής των παραδοσιακών δημοκρατικών κομμάτων. Ο Μάξιμος Σενετάκης χαρακτήρισε την άνοδο των ακραίων πολιτικών δυνάμεων «φαινόμενο που αφορά πλέον ολόκληρη την Ευρώπη».

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Στην Ομοσπονδιακή Βουλή, επίκεντρο των συζητήσεων αποτέλεσε το Μεταναστευτικό. Η ελληνική αντιπροσωπεία υπογράμμισε το μεγάλο οικονομικό και επιχειρησιακό βάρος που έχει αναλάβει η Ελλάδα για τη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων, ενώ έθεσε και το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδας και Γερμανίας στην εκπαίδευση και στον τουρισμό. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν η προσέλκυση ξένων φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η εκπαίδευση στελεχών στον τουριστικό τομέα.

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Στις συναντήσεις με εκπροσώπους του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου και του Επιμελητηρίου Βερολίνου, η ελληνική αντιπροσωπεία πρότεινε τη διοργάνωση στοχευμένων επιχειρηματικών αποστολών. Στόχος είναι εξαγωγικές επιχειρήσεις από την Κρήτη και τη Θράκη να έρθουν σε άμεση επαφή με επιχειρήσεις του Βερολίνου και να αναζητήσουν νέες συνεργασίες.

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«Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε», κατέληξε ο Βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου.

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