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ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Μαρίνου Σμπώκου

πασοκ ηρακλειου
clock 21:38 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Μαρίνου Σμπώκου, ιστορικού στελέχους της Δημοκρατικής Παράταξης και διακεκριμένου νομικού.

Ο Μαρίνος Σμπώκος υπηρέτησε επί δεκαετίες τόσο τη δικηγορία όσο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, διατελώντας επί σειρά ετών νομικός σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη νομική και πολιτική ζωή του τόπου μας. Υπήρξε ενεργό στέλεχος του κινήματος μας στο Ηράκλειο, παραμένοντας σταθερός στις αρχές και τις αξίες του, και έχαιρε της εκτίμησης όλων για την ανιδιοτέλειά του και την διάθεσή του για προσφορά.

Τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ απευθύνουν, στη σύζυγο του, Εύα, στον γιο του, Ιωάννη Σμπώκο, Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου και Πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, στην κόρη του, Μαρία, επίσης δικηγόρο και στους λοιπούς συγγενείς του, θερμά συλλυπητήρια.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

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