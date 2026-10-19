Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ: Στήριξη στην απεργία των γιατρών στις 21 Οκτωβρίου

Τη συμπαράστασή του στην πανελλαδική απεργία των γιατρών την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 εκφράζει το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και τις ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Παράλληλα, διεκδικεί αυξήσεις στους μισθούς, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και πλήρη κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων, τονίζοντας ότι ο αγώνας των γιατρών αφορά το σύνολο των υγειονομικών και την προστασία της δημόσιας και δωρεάν περίθαλψης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση : Το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ εκφράζει την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή του στην πανελλαδική απεργία των γιατρών την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, την ίδια ημέρα που εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές θα βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα.



Οι υγειονομικοί έχουμε ξεπεράσει προ πολλού τα όριά μας! Οι συνθήκες εργασίας επιδεινώνονται διαρκώς, το προσωπικό μειώνεται, καθώς οι αποχωρήσεις δεν αναπληρώνονται, ενώ συσσωρεύονται χιλιάδες οφειλόμενες ημέρες άδειας και ρεπό, ακόμη και από προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, επεκτείνονται οι ελαστικές μορφές εργασίας (επικουρικοί, συμβασιούχοι ΣΟΧ, «μπλοκάκια», προγράμματα ΔΥΠΑ, εργολαβικοί). Το λιγοστό προσωπικό εξαντλείται σε αλλεπάλληλες εφημερίες και βάρδιες, με σοβαρές συνέπειες για την υγεία του.



Την ίδια ώρα, οι ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με πολύμηνες αναμονές για ραντεβού και μεγάλες λίστες αναμονής. Κρεβάτια ΜΕΘ παραμένουν κλειστά, ενώ ο Ψυχιατρικός Τομέας ασφυκτιά καθημερινά από τα ράντζα και κλινικές συγχωνεύονται λόγω έλλειψης προσωπικού.



Η κατάργηση της αποκλειστικής απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών, η επέκταση των απογευματινών ιατρείων και η δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου εντείνουν την εμπορευματοποίηση της Υγείας. Υπονομεύουν τη συλλογική λειτουργία και τη συνεργασία της θεραπευτικής ομάδας, με αρνητικές συνέπειες για τη νοσηλεία των ασθενών.



Η πολιτική της εμπορευματοποίησης χτυπά κάθε πλευρά της λειτουργίας των νοσοκομείων. Οι εργολάβοι έχουν επεκτείνει τη δράση τους, ακόμη και σε υπηρεσίες για τις οποίες τα νοσοκομεία διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό, όπως το πλύσιμο του ιματισμού. Τμήματα της τεχνικής και των διοικητικών υπηρεσιών παραδίδονται σε ιδιώτες, ενώ τα ασύνδετα πληροφοριακά συστήματα και η αυξανόμενη ψηφιακή γραφειοκρατία επιβαρύνουν τους εργαζόμενους, εξυπηρετώντας παράλληλα τα κέρδη των εταιρειών.



Τα δημόσια νοσοκομεία μετατρέπονται σταδιακά σε επιχειρήσεις που αναζητούν έσοδα από τους ασθενείς, μέσω του ΕΟΠΥΥ, των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και των απογευματινών ιατρείων. Αντί για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, που θα καλύπτει τις ανάγκες του λαού, προβάλλεται η λογική της «αγοράς Υγείας» και του ανταγωνισμού μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων.



Την ίδια στιγμή, οι μισθοί μας παραμένουν καθηλωμένοι, πολύ χαμηλότερα ακόμη και από τα επίπεδα του 2011, ενώ οι πενιχρές αυξήσεις εξανεμίζονται από την ακρίβεια. Οι τιμές στην ενέργεια, στα τρόφιμα και στα ενοίκια, μαζί με το κόστος των φροντιστηρίων και των σπουδών των παιδιών μας, εξαντλούν το εισόδημά μας.



Η κυβέρνηση επικαλείται τις δημοσιονομικές «αντοχές» για να αρνηθεί ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και τις αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Την ίδια ώρα, όμως, διαθέτει τεράστια ποσά για τη στήριξη επιχειρηματικών ομίλων στον χώρο της Υγείας.



Δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται στους πολεμικούς εξοπλισμούς και στο ΝΑΤΟ, εμπλέκοντας βαθύτερα τη χώρα μας στους πολεμικούς ανταγωνισμούς και αυξάνοντας τους κινδύνους για τον λαό. Οι τράπεζες καταγράφουν τεράστια κέρδη, ενώ οι ενεργειακοί και κατασκευαστικοί όμιλοι ενισχύονται με δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για τις επενδύσεις τους.



Μας προετοιμάζουν για νέες θυσίες στο όνομα των πολεμικών σχεδιασμών και της οικονομίας, την ώρα που η διεθνής οικονομική αστάθεια εντείνεται. Σε αυτές τις συνθήκες, τα προβλήματα στα νοσοκομεία και συνολικά στο δημόσιο σύστημα Υγείας θα οξύνονται ακόμη περισσότερο, αν δεν δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.



Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα κέρδη τους και τους πολέμους τους!



Λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία – όχι για τους πολέμους και τα κέρδη των λίγων!



Δυναμώνουμε τον αγώνα και διεκδικούμε:



• Αυξήσεις τουλάχιστον 20% στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.



• Διπλασιασμό του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και επέκτασή του σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων που εργάζονται σε αντίστοιχες συνθήκες.



• Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% υπέρ της ανεργίας.



• Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ και προσαύξησή του κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.



• Άμεση προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.



• Πλήρη, επαρκή και αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.



• Κατάργηση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα καύσιμα και στη θέρμανση.



• Δωρεάν πετρέλαιο και φυσικό αέριο για τη θέρμανση των νοσοκομείων, με ευθύνη του κράτους.



• Κατάργηση όλων των χαρατσιών για εξετάσεις και συνταγές.



• Κατάργηση κάθε πληρωμής στα απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία των δημόσιων νοσοκομείων.



Ο αγώνας των γιατρών είναι αγώνας όλων των υγειονομικών!



Στηρίζουμε την απεργία – δυναμώνουμε τη διεκδίκηση για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, με επαρκή στελέχωση, αξιοπρεπείς μισθούς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ