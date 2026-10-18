Συνάντηση Καλοκαιρινού με τους επικεφαλής των παρατάξεων για την αξιοποίηση του "Νίκος Καζαντζάκης"

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 18/10, συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, με τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων «Ηράκλειο η πόλη μας» Μιχάλη Καραμαλάκη, «Ηράκλειο για σένα» Μαρία Καναβάκη και Λαϊκής Συσπείρωσης Δημήτρη Δουλουφάκη, για το θέμα της αξιοποίησης της έκτασης του αεροδρομίου Ηρακλείου.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά και το στρατηγικό πλάνο για το μέλλον της έκτασης, ενόψει της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου.



Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που κράτησε μιάμιση ώρα, παρουσιάστηκαν λεπτομερώς από τον Αλέξη Καλοκαιρινό τα συμπεράσματα της νομικής και τεχνικής έρευνας που διενήργησε ο Δήμος Ηρακλείου, ρίχνοντας φως στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης. Η Δημοτική Αρχή ξεκαθάρισε τη βούλησή της για δυναμική συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων μετά την παύση λειτουργίας του αεροδρομίου, ενεργώντας τόσο με την ιδιότητα του συγκυρίου όσο και με τη θεσμική της δικαιοδοσία. Στόχος είναι η διασφάλιση των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας και η αξιοποίηση της περιοχής αποκλειστικά προς όφελος των δημοτών.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επανέφερε στο τραπέζι την ολοκληρωμένη πρόταση της Δημοτικής Αρχής, η οποία προκρίνει ένα βιώσιμο μοντέλο μεικτής χρήσης. Το σχέδιο στοχεύει στην αστική και οικονομική αναβάθμιση της Νέας Αλικαρνασσού, μέσα από τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πόλου που θα περιλαμβάνει:



• Η κατοικία, με έμφαση στην κοινωνική και την προσιτή κατοικία.



• Η δημιουργία εκτεταμένων χώρων πρασίνου, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και υποδομών κοινής ωφέλειας.



• Η εγκατάσταση υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης και λειτουργιών μητροπολιτικής εμβέλειας.



• Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων καινοτομίας, εκπαίδευσης και πολιτισμού.



• Η ανάπτυξη τουριστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων ήπιας κλίμακας και έντασης, συμβατών με τον χαρακτήρα της περιοχής και τις υπόλοιπες προτεινόμενες λειτουργίες.



Στο πλαίσιο της ενημέρωσης ο Δήμαρχος Ηρακλείου είχε συνάντηση το Σάββατο 17/10 και με τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Νέας Αλικαρνασσού Αλέξανδρο Τσουλφά.

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