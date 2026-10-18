Ανακαίνιση σπιτιού έως 36.000 ευρώ: Τι να προσέξουν οι ιδιοκτήτες πριν συμφωνήσουν με συνεργείο

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Προς την ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης προχωρά το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», το οποίο προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για παρεμβάσεις σε ακίνητα. Η κάλυψη μπορεί να φτάσει το 95% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής.



Στην αρχή της διαδικασίας αναμένεται να προηγηθούν οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που διαθέτουν ήδη βεβαίωση επιλεξιμότητας. Σε επόμενο στάδιο θα εξεταστούν οι αιτήσεις για ακίνητα που κατοικούνται.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, γνωστοποίησε ότι η δεύτερη φάση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αναμένεται να ανοίξει σύντομα, κατόπιν συνεννόησης με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, οι προεγκρίσεις ανέρχονται σε 94.000. Από αυτές, οι 14.000 αφορούν κλειστά σπίτια και οι υπόλοιπες 80.000 κατοικίες στις οποίες διαμένουν οι ιδιοκτήτες τους.

Ποιοι προηγούνται στη χρηματοδότηση

Πρώτοι θα κληθούν να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση οι ιδιοκτήτες ακινήτων που παραμένουν κενά και για τα οποία έχει εκδοθεί η απαραίτητη βεβαίωση επιλεξιμότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να εξεταστεί η ενίσχυση των παρεμβάσεων.

Για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται ήδη ως κατοικίες, η δυνατότητα ένταξης θα συνδέεται με εισοδηματικές προϋποθέσεις, αλλά και με την επάρκεια του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να συμβάλει στην αξιοποίηση κλειστών ακινήτων και στη βελτίωση των κατοικιών που βρίσκονται σε χρήση, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και στην ποιότητα διαβίωσης.

Ποια δικαιολογητικά θα ζητηθούν



Με το άνοιγμα της πλατφόρμας, οι ιδιοκτήτες που έχουν εξασφαλίσει προέγκριση θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα έγγραφα για την οριστικοποίηση της αίτησης χρηματοδότησης.

Στα δικαιολογητικά που αναφέρονται περιλαμβάνονται:

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.



Το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης.



Έγγραφα που τεκμηριώνουν την τριτεκνική ή πολυτεκνική ιδιότητα, όπου απαιτούνται.



Τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά αναπηρίας, για τις αντίστοιχες περιπτώσεις.



Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών εγκαίρως μπορεί να διευκολύνει την υποβολή του φακέλου και την εξέταση της αίτησης.

Για τους ιδιοκτήτες κατοικιών που βρίσκονται ήδη σε χρήση, η προετοιμασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η χρηματοδότηση προβλέπεται να συνεχιστεί μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Επιδότηση έως 36.000 ευρώ και κάλυψη έως 95%



Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ το προβλεπόμενο όριο χρηματοδότησης φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το ποσοστό επιδότησης μπορεί να ανέλθει έως το 95% των επιλέξιμων εξόδων, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης.

Το ποσό που θα εγκριθεί για κάθε ακίνητο θα καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά του, τις δαπάνες που αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες και τις προβλέψεις του προγράμματος.

Μέσω της ενίσχυσης επιδιώκεται να περιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση των ιδιοκτητών, ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν εργασίες ανακαίνισης με μικρότερη ίδια συμμετοχή.

Πότε προβλέπονται οι πληρωμές

Η έναρξη των εκταμιεύσεων τοποθετείται, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται, στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η επιδότηση προβλέπεται να καταβληθεί σε δύο δόσεις:

60% της ενίσχυσης κατά την πρώτη καταβολή, η οποία αναμένεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027.



40% της ενίσχυσης στη συνέχεια, με την αποπληρωμή των εργασιών και βάσει των διαδικασιών του προγράμματος.



Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή των εργασιών εντός 18 μηνών, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των όρων χρηματοδότησης αποτελεί βασικό στοιχείο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τι να ελέγξουν πριν αναθέσουν την ανακαίνιση



Πριν καταλήξουν σε επαγγελματία ή συνεργείο, οι ιδιοκτήτες χρειάζεται να δώσουν ιδιαίτερο βάρος στον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και στην αξιοπιστία όσων θα αναλάβουν τις παρεμβάσεις.

Ο πολιτικός μηχανικός Γιάννης Ρέντζος επισημαίνει ότι η ύπαρξη κρατικής επιδότησης ενδέχεται να οδηγήσει ορισμένους επαγγελματίες σε αυξημένες χρεώσεις. Γι’ αυτό συστήνεται η προσεκτική αξιολόγηση του κόστους πριν από οποιαδήποτε συμφωνία.

Στα στοιχεία που είναι χρήσιμο να διασταυρώνονται περιλαμβάνονται το ΑΦΜ, η επαγγελματική ή φυσική έδρα και τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας του συνεργείου.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν αξιολογήσεις προηγούμενων πελατών και δείγματα ολοκληρωμένων έργων, ώστε να σχηματίζουν πληρέστερη εικόνα για τον επαγγελματία.

Η σύγκριση περισσότερων προσφορών μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό υπερβολικών χρεώσεων και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της επιδότησης.

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