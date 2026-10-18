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Γκλέτσος: "Είμαι κατά της τεκνοθεσίας από ένα ομόφυλο ζευγάρι"

γκλέτσος
clock 12:00 | 18/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "Κοινωνία Άνω Κάτω" και κλήθηκε να τοποθετηθεί για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, την τεκνοθεσία και την παρένθετη μητρότητα, καταθέτοντας τη δική του άποψη.

«Είμαι υπέρ του να παντρεύονται δύο άντρες για να υπάρχει το χαρτί για την περιουσία τους και να είναι μαζί απέναντι στην πολιτεία. Μπορούν να είναι μαζί παντρεμένοι, αλλά όχι παιδί. Με τίποτα παιδί», ανέφερε αρχικά ο Απόστολος Γκλέτσος.

«Η παρένθετη μητέρα είναι το χειρότερο. Εκεί, μπορώ να σου μιλώ για ώρες για το τι μπορεί να δημιουργήσει η παρένθετη μητέρα στο παιδί. Το ζητούμενο είναι να γίνει το παιδί ευτυχισμένο. Δεν είναι για να γίνουν οι γονείς, είτε είναι ομόφυλοι είτε ετερόφυλοι. Ποιος μας λέει ότι το παιδί θα είναι ευτυχισμένο; Τι θα πει αυτό το παιδί ότι ήρθε η μάνα μου πήρε λεφτά και με παράτησε;» δήλωσε ο Απόστολος Γκλέτσος.

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