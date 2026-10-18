Ανεπιθύμητες διαφημιστικές κλήσεις: Τα δικαιώματά σας και η αποζημίωση των 10.000 ευρώ

Οι ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν καθημερινό πονοκέφαλο για πολλούς πολίτες. Ωστόσο, όταν μια εταιρεία παραβιάζει τους κανόνες που προστατεύουν τους συνδρομητές από τις διαφημιστικές κλήσεις, μπορεί να προκύψει δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης που φτάνει τις 10.000 ευρώ ανά κλήση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία.

Το ζήτημα παρουσιάστηκε μέσα από θέμα του Άγγελου Βουράκη στην εκπομπή «Μια χαρά παρέα» του OPEN, με τον δικηγόρο Βασίλη Σωτηρόπουλο να εξηγεί τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες που εξακολουθούν να δέχονται προωθητικά τηλεφωνήματα, παρότι έχουν ζητήσει να εξαιρεθούν από τέτοιου είδους επικοινωνία.

Τι είναι το Μητρώο του άρθρου 11

Το πρώτο βήμα για όποιον δεν επιθυμεί να δέχεται διαφημιστικές κλήσεις είναι να εγγραφεί στο λεγόμενο «Μητρώο Άρθου 11», το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 11 του νόμου 3471/2006.

Πρόκειται για ειδικό μητρώο που τηρεί κάθε πάροχος τηλεφωνίας και στο οποίο μπορούν να καταχωρίζονται οι συνδρομητές που δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να δέχονται κλήσεις για απευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών και για διαφημιστικούς σκοπούς.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθυνθεί στον πάροχό του και να ζητήσει την εγγραφή του. Με αυτόν τον τρόπο δηλώνει την αντίθεσή του στις συγκεκριμένες κλήσεις, ενώ οι εταιρείες που πραγματοποιούν προωθητικές ενέργειες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη το μητρώο και να τηρούν τις σχετικές υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος.

Τι μπορείτε να κάνετε αν συνεχίσετε να δέχεστε κλήσεις

Τι γίνεται, όμως, αν κάποιος έχει εγγραφεί στο Μητρώο του άρθρου 11 και εξακολουθεί να δέχεται τηλεφωνήματα για την προώθηση προϊόντων, όπως προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος ή υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας;

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος, υπάρχουν δύο βασικές δυνατότητες: η υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης με τη συνδρομή δικηγόρου.

Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται αυτόματα με την πραγματοποίηση μιας κλήσης. Χρειάζεται να εξεταστεί αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και να τεκμηριωθεί η υπόθεση με τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Για να μπορέσει ένας πολίτης να στηρίξει τη διεκδίκησή του, είναι σημαντικό να έχει συγκεντρώσει στοιχεία που αποδεικνύουν τόσο την εγγραφή του στο μητρώο όσο και τις ανεπιθύμητες κλήσεις που δέχθηκε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρουσιάστηκαν, χρειάζεται να ζητήσει από τον πάροχό του:

Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο του άρθρου 11, ώστε να αποδεικνύεται ότι είχε δηλώσει πως δεν επιθυμεί τέτοιου είδους κλήσεις.

Κατάσταση εισερχόμενων κλήσεων, προκειμένου να τεκμηριωθούν τα τηλεφωνήματα που δέχθηκε.

Παράλληλα, ο δικηγόρος αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης μάρτυρα, όπως ενός συγγενικού προσώπου, που να μπορεί να επιβεβαιώσει ότι πραγματοποιήθηκε η κλήση και τις σχετικές περιστάσεις.

Με τα στοιχεία αυτά, ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί σε δικηγόρο, ο οποίος θα αξιολογήσει την υπόθεση και θα εξετάσει τη δυνατότητα άσκησης αγωγής κατά της εταιρείας.

Πότε μπορεί να φτάσει η αποζημίωση τις 20.000 ευρώ



Όπως ανέφερε ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, έχουν υπάρξει δικαστικές αποφάσεις που επιδίκασαν αποζημιώσεις 10.000 ευρώ για κάθε ανεπιθύμητη διαφημιστική κλήση, όταν συνέτρεχαν οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις.

Στο παράδειγμα που παρουσιάστηκε, δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη επιδίκασε συνολικά 20.000 ευρώ σε πολίτη ο οποίος είχε δεχθεί δύο κλήσεις για την προώθηση νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, παρότι είχε εγγραφεί στο σχετικό μητρώο.

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε επίσης σε περίπτωση πολίτη που δέχθηκε πέντε κλήσεις και διεκδίκησε συνολικά 50.000 ευρώ.

Τα ποσά αυτά αφορούν συγκεκριμένες υποθέσεις και δεν σημαίνουν ότι κάθε ανεπιθύμητη κλήση οδηγεί αυτομάτως σε αποζημίωση. Η έκβαση εξαρτάται από τα πραγματικά περιστατικά, τα αποδεικτικά στοιχεία και την κρίση του αρμόδιου δικαστηρίου.

Πόσος χρόνος υπάρχει για τη διεκδίκηση



Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο θέμα, ο πολίτης έχει περιθώριο πέντε ετών για να κινηθεί δικαστικά. Επειδή, ωστόσο, η προθεσμία και η αφετηρία της μπορεί να εξαρτώνται από τη νομική βάση και τα δεδομένα κάθε υπόθεσης, είναι σκόπιμο να ζητήσει εγκαίρως εξατομικευμένη συμβουλή από δικηγόρο.

Το βασικό πρακτικό βήμα είναι να απευθυνθεί κανείς στον τηλεφωνικό του πάροχο και να ζητήσει την εγγραφή του στο Μητρώο του άρθρου 11. Αν, παρά την εγγραφή, συνεχίσει να δέχεται προωθητικές κλήσεις, καλό είναι να κρατήσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και να ενημερωθεί για τις διαθέσιμες επιλογές καταγγελίας και δικαστικής διεκδίκησης.

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