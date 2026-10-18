Τι θα φάμε σήμερα; Ζυμαρικά aglio e olio με μανιτάρια

Υλικά (2 μερίδες)
½ συσκευασία σπαγγέτι ολικής άλεσης
300 γρ. μανιτάρια champignon, κομμένα σε κομμάτια 2-3 εκ.
2-3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
1 σφηνάκι λευκό κρασί
1 κ.γ. γλυκό μπούκοβο
1 χούφτα μαϊντανό, ψιλοκομμένο
2 κ.σ. ελαιόλαδο
αλάτι και πιπέρι
Εκτέλεση
Βήμα 1: Βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό για 2 λεπτά λιγότερο από τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία τους. Κρατάμε 1 κούπα από το νερό στο οποίο βράζουν τα ζυμαρικά, για να τη χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια της συνταγής.
Βήμα 2: Σε ένα μεγάλο τηγάνι βάζουμε τα μανιτάρια μαζί με το λάδι και το σκόρδο και τα μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 4-5 λεπτά, ανακινώντας τα απαλά.
Βήμα 3: Σβήνουμε τα μανιτάρια με το κρασί και προσθέτουμε το αλάτι, το πιπέρι και το μπούκοβο.
Βήμα 4: Προσθέτουμε τα ζυμαρικά στο τηγάνι και ανακατεύουμε καλά, ώστε να ενωθούν με τα μανιτάρια. Στη συνέχεια, προσθέτουμε την κούπα με το νερό που κρατήσαμε από το βράσιμο των ζυμαρικών.
Βήμα 5: Ανακατεύουμε απαλά για 2-3 λεπτά, μέχρι τα ζυμαρικά να απορροφήσουν το νερό. Προσθέτουμε τον μαϊντανό, ανακατεύουμε για τελευταία φορά, ώστε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα, και σερβίρουμε.
Πηγή: newsbeast.gr
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