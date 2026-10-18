ΚΥΡ.18 Οκτ 2026 08:21
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Ζυμαρικά aglio e olio με μανιτάρια

μακαρονάδα
clock 06:29 | 18/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Υλικά (2 μερίδες)

½ συσκευασία σπαγγέτι ολικής άλεσης

300 γρ. μανιτάρια champignon, κομμένα σε κομμάτια 2-3 εκ.

2-3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 σφηνάκι λευκό κρασί

1 κ.γ. γλυκό μπούκοβο

1 χούφτα μαϊντανό, ψιλοκομμένο

2 κ.σ. ελαιόλαδο

αλάτι και πιπέρι



Εκτέλεση

Βήμα 1: Βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό για 2 λεπτά λιγότερο από τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία τους. Κρατάμε 1 κούπα από το νερό στο οποίο βράζουν τα ζυμαρικά, για να τη χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια της συνταγής.

Βήμα 2: Σε ένα μεγάλο τηγάνι βάζουμε τα μανιτάρια μαζί με το λάδι και το σκόρδο και τα μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 4-5 λεπτά, ανακινώντας τα απαλά.

Βήμα 3: Σβήνουμε τα μανιτάρια με το κρασί και προσθέτουμε το αλάτι, το πιπέρι και το μπούκοβο.

Βήμα 4: Προσθέτουμε τα ζυμαρικά στο τηγάνι και ανακατεύουμε καλά, ώστε να ενωθούν με τα μανιτάρια. Στη συνέχεια, προσθέτουμε την κούπα με το νερό που κρατήσαμε από το βράσιμο των ζυμαρικών.

Βήμα 5: Ανακατεύουμε απαλά για 2-3 λεπτά, μέχρι τα ζυμαρικά να απορροφήσουν το νερό. Προσθέτουμε τον μαϊντανό, ανακατεύουμε για τελευταία φορά, ώστε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα, και σερβίρουμε.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Ζυμαρικά με κολοκυθάκια και κρεμώδη σάλτσα

Τι θα φάμε σήμερα; Τραχανά με ντομάτα και φέτα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μακαρόνια Μανιταρια Σκόρδο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis