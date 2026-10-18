Τι θα φάμε σήμερα; Ζυμαρικά aglio e olio με μανιτάρια

Υλικά (2 μερίδες)



½ συσκευασία σπαγγέτι ολικής άλεσης



300 γρ. μανιτάρια champignon, κομμένα σε κομμάτια 2-3 εκ.



2-3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες



1 σφηνάκι λευκό κρασί



1 κ.γ. γλυκό μπούκοβο



1 χούφτα μαϊντανό, ψιλοκομμένο



2 κ.σ. ελαιόλαδο



αλάτι και πιπέρι







Εκτέλεση



Βήμα 1: Βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό για 2 λεπτά λιγότερο από τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία τους. Κρατάμε 1 κούπα από το νερό στο οποίο βράζουν τα ζυμαρικά, για να τη χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια της συνταγής.



Βήμα 2: Σε ένα μεγάλο τηγάνι βάζουμε τα μανιτάρια μαζί με το λάδι και το σκόρδο και τα μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 4-5 λεπτά, ανακινώντας τα απαλά.



Βήμα 3: Σβήνουμε τα μανιτάρια με το κρασί και προσθέτουμε το αλάτι, το πιπέρι και το μπούκοβο.



Βήμα 4: Προσθέτουμε τα ζυμαρικά στο τηγάνι και ανακατεύουμε καλά, ώστε να ενωθούν με τα μανιτάρια. Στη συνέχεια, προσθέτουμε την κούπα με το νερό που κρατήσαμε από το βράσιμο των ζυμαρικών.



Βήμα 5: Ανακατεύουμε απαλά για 2-3 λεπτά, μέχρι τα ζυμαρικά να απορροφήσουν το νερό. Προσθέτουμε τον μαϊντανό, ανακατεύουμε για τελευταία φορά, ώστε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα, και σερβίρουμε.

Πηγή: newsbeast.gr

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