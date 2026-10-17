Η Γαλλία στις φλόγες: 800.000 στους δρόμους - Διαδηλωτής έχασε το χέρι του

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Μαζικές κινητοποιήσεις κατά της ακρίβειας, αλλά και σοβαρά επεισόδια σε πόλεις έχουν ξεσπάσει σε όλη τη Γαλλία το Σάββατο.

Διαδηλωτές των «κίτρινων γιλέκων», μαθητές, φοιτητές, αγρότες και ακτιβιστές για το κλίμα βρέθηκαν στους δρόμους, με κοινό σημείο αναφοράς την πίεση που ασκεί στα εισοδήματα το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Σύμφωνα με τη συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGT, περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Ο αριθμός αποτελεί εκτίμηση της συνομοσπονδίας.

Mobilisation du 17 octobre: à Saint-Étienne, un manifestant est grièvement blessé, il a la main arrachée https://t.co/C0AtzXlYxg — BFM (@BFMTV) October 17, 2026

Η σοβαρότερη αναφορά τραυματισμού προήλθε από το Σεντ Ετιέν. Αστυνομική πηγή δήλωσε στο BFMTV ότι διαδηλωτής έχασε το χέρι του στη διάρκεια της κινητοποίησης. Δεν διευκρινίζονται οι συνθήκες του τραυματισμού.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί 272 προσαγωγές σε πανεθνικό επίπεδο.

Marseille : plusieurs dizaines de manifestants ont pénétré brièvement samedi dans le hall de la mairie, sur le vieux port, après avoir enfoncé la porte en criant "c'est la Révolution, on prend la Bastille". Ils ont été dispersés par des forces de l'ordre ⤵️ https://t.co/QMtEYxYZTK — Agence France-Presse (@afpfr) October 17, 2026





Δακρυγόνα και αντλίες νερού στο Παρίσι

Στη γαλλική πρωτεύουσα, η ένταση εκδηλώθηκε πριν από την έναρξη της κεντρικής πορείας. Στην πλατεία Δημοκρατίας, αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού, ενώ ένα όχημα πυρπολήθηκε.



Παρά τις συγκρούσεις, η κύρια διαδήλωση ξεκίνησε στις 14.30, με προορισμό την πλατεία Κλισί. Παράλληλα σχηματίστηκαν πορείες σε άλλα σημεία του Παρισιού. Σύμφωνα με τη γαλλική αστυνομία, «η πολύ μεγάλη πλειονότητα» διαδηλώνει ειρηνικά.







Νωρίτερα, ομάδα περίπου 100 ατόμων είχε συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο που στεγάζει το τηλεοπτικό δίκτυο CNews και τον ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1. Σύμφωνα με την αστυνομία, κουκουλοφόροι απέκλεισαν την πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης, πέταξαν αντικείμενα και έσπασαν τζάμια. Στο σημείο έγιναν 21 προσαγωγές.

Un manifestant a eu la main arrachée par une grenade policière à Saint-Étienne, ce samedi 17 octobre, a appris l'AFP auprès d'u Un manifestant a eu la main arrachée par une grenade policière à Saint-Étienne, ce samedi 17 octobre, a appris l'AFP auprès d'une source proche du dossier. Selon les premiers éléments, il aurait ramassé à la main la grenade. https://t.co/1uC26CJE7S — M6 Info (@m6info) October 17, 2026 ne source proche du dossier. Selon les premiers éléments, il aurait ramassé à la main la grenade. https://t.co/1uC26CJE7S — M6 Info (@m6info) October 17, 2026

Το απόγευμα αναπτύχθηκε επειγόντως στην περιοχή Σατλέ η CRS 8, ειδική μονάδα αντιμετώπισης επεισοδίων.

Αρκετοί σταθμοί του μετρό παρέμειναν κλειστοί, ενώ καταστήματα στα Ηλύσια Πεδία τοποθέτησαν προστατευτικά πάνελ στις βιτρίνες τους.

‼️⚠️ ALERTE GÉNÉRALE - UN MANIFESTANT PERD CONNAISSANCE À DEUX REPRISES À PARIS ! 🇫🇷 Place de la République, un manifestant s’est effondré, a repris connaissance avant de s’évanouir une seconde fois. Des secouristes sont intervenus. Son état de santé reste inconnu. — Actu Monde – Médias Mainstream (@PAT_SB79) October 17, 2026

Πυρπόλησαν κτήριο στη Λυών, εισβολή στο δημαρχείο Μασσαλία

Στη Λυών, κουκουλοφόροι έσπασαν τις τζαμαρίες του γραφείου τουρισμού στην πλατεία Μπελκούρ. Ακολούθησαν λεηλασία και πυρκαγιά στο κτίριο.

Ο δήμαρχος Γκρεγκορί Ντουσέ χαρακτήρισε το συμβάν «τραγωδία», υπογραμμίζοντας την ιστορική και συμβολική σημασία του κτιρίου. Όπως ανέφερε, είχε ήδη δοθεί προτεραιότητα στην προστασία των δημόσιων εγκαταστάσεων και στην εκκένωση όσων υποδέχονταν κοινό.

Στη Μασσαλία, άτομα εισέβαλαν για λίγη ώρα στο δημαρχείο, στο Παλιό Λιμάνι. Πέταξαν στο έδαφος προτομή της Μαριάν (Marianne - γυναικεία μορφή που συμβολίζει τη Γαλλική Δημοκρατία και τις αξίες της: «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη»), έγραψαν αναρχικό σύνθημα σε τοίχο και κατέστρεψαν τηλεοράσεις. Παρέμειναν στον προθάλαμο και στη συνέχεια αποχώρησαν. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο δήμαρχος Μπενουά Παγιάν δήλωσε ότι οι υλικές ζημιές ήταν σχετικά περιορισμένες, καταδίκασε όμως τους βανδαλισμούς ως απαράδεκτους. Σε άλλο σημείο της πόλης, στη λεωφόρο Κανεμπιέρ, έγινε επίθεση σε σταθμό της δημοτικής αστυνομίας. Έσπασαν τζάμια και πετάχτηκαν καπνογόνα στο εσωτερικό, ενώ, σύμφωνα με τη νομαρχία, αποτράπηκε απόπειρα εμπρησμού.

Μετά από επικοινωνία του δημάρχου με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί και τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, αποφασίστηκε η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στη Μασσαλία.

FRANCE HAS FALLEN‼️ Limoges town hall set ablaze by rioters today during the national “cost of living” mobilization. Ground floor torched, flames reaching the roof, police cars burned, shops looted.‼️ This is not protest. It is arson and looting by people who treat the French Republic as enemy territory. An occupation of France by its enemies, enabled by years of impunity. #France #Reform #Restore #MAGA — Johnnny Know All (@johnnnyknowall) October 17, 2026

Στη Λιλ, διαδηλωτές παραβίασαν τις πόρτες του δημαρχείου. Στο Μπορντό επιχειρήθηκε επίσης είσοδος στο δημαρχείο, ενώ αναφέρθηκαν ρίψεις πυροτεχνημάτων τύπου όλμου. Στη Νίκαια, οι τοπικές Αρχές κατήγγειλαν επιθέσεις ομάδων με καλυμμένα πρόσωπα εναντίον καταστημάτων και αστυνομικών.

La mairie de Limoges incendiée. Du jamais vu. https://t.co/Py6rWIY5uD — Fabrice Bidault (@Bidaultfabrice) October 17, 2026

«Οι τιμές αυξάνονται, οι μισθοί όχι»





Πίσω από τα επεισόδια, οι μαρτυρίες των συμμετεχόντων αποτύπωναν την οικονομική ανασφάλεια που τροφοδότησε τις κινητοποιήσεις.

«Στο τέλος του μήνα δεν μου μένει τίποτα. Οι τιμές αυξάνονται, αλλά οι μισθοί όχι. Δεν αντέχουμε άλλο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας δημόσιος υπάλληλος που διαδήλωνε στο Γκερέ.

Οι μαθητές και οι φοιτητές έθεσαν παράλληλα ζητήματα χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Εκπρόσωπος μαθητικής οργάνωσης ζήτησε ευρεία διαβούλευση για το μέλλον της πλατφόρμας εισαγωγής Parcoursup, καθώς και πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ για τις κτιριακές υποδομές των λυκείων.

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