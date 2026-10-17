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ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία στις φλόγες: 800.000 στους δρόμους - Διαδηλωτής έχασε το χέρι του

γαλλία διαδηλώσεις
clock 21:23 | 17/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μαζικές κινητοποιήσεις κατά της ακρίβειας, αλλά και σοβαρά επεισόδια σε πόλεις έχουν ξεσπάσει σε όλη τη Γαλλία το Σάββατο.

Διαδηλωτές των «κίτρινων γιλέκων», μαθητές, φοιτητές, αγρότες και ακτιβιστές για το κλίμα βρέθηκαν στους δρόμους, με κοινό σημείο αναφοράς την πίεση που ασκεί στα εισοδήματα το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Σύμφωνα με τη συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGT, περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Ο αριθμός αποτελεί εκτίμηση της συνομοσπονδίας.

Η σοβαρότερη αναφορά τραυματισμού προήλθε από το Σεντ Ετιέν. Αστυνομική πηγή δήλωσε στο BFMTV ότι διαδηλωτής έχασε το χέρι του στη διάρκεια της κινητοποίησης. Δεν διευκρινίζονται οι συνθήκες του τραυματισμού.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί 272 προσαγωγές σε πανεθνικό επίπεδο.



Δακρυγόνα και αντλίες νερού στο Παρίσι

Στη γαλλική πρωτεύουσα, η ένταση εκδηλώθηκε πριν από την έναρξη της κεντρικής πορείας. Στην πλατεία Δημοκρατίας, αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού, ενώ ένα όχημα πυρπολήθηκε.

Παρά τις συγκρούσεις, η κύρια διαδήλωση ξεκίνησε στις 14.30, με προορισμό την πλατεία Κλισί. Παράλληλα σχηματίστηκαν πορείες σε άλλα σημεία του Παρισιού. Σύμφωνα με τη γαλλική αστυνομία, «η πολύ μεγάλη πλειονότητα» διαδηλώνει ειρηνικά.



Νωρίτερα, ομάδα περίπου 100 ατόμων είχε συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο που στεγάζει το τηλεοπτικό δίκτυο CNews και τον ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1. Σύμφωνα με την αστυνομία, κουκουλοφόροι απέκλεισαν την πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης, πέταξαν αντικείμενα και έσπασαν τζάμια. Στο σημείο έγιναν 21 προσαγωγές.

Το απόγευμα αναπτύχθηκε επειγόντως στην περιοχή Σατλέ η CRS 8, ειδική μονάδα αντιμετώπισης επεισοδίων.

Αρκετοί σταθμοί του μετρό παρέμειναν κλειστοί, ενώ καταστήματα στα Ηλύσια Πεδία τοποθέτησαν προστατευτικά πάνελ στις βιτρίνες τους.

Πυρπόλησαν κτήριο στη Λυών, εισβολή στο δημαρχείο Μασσαλία

Στη Λυών, κουκουλοφόροι έσπασαν τις τζαμαρίες του γραφείου τουρισμού στην πλατεία Μπελκούρ. Ακολούθησαν λεηλασία και πυρκαγιά στο κτίριο.

Ο δήμαρχος Γκρεγκορί Ντουσέ χαρακτήρισε το συμβάν «τραγωδία», υπογραμμίζοντας την ιστορική και συμβολική σημασία του κτιρίου. Όπως ανέφερε, είχε ήδη δοθεί προτεραιότητα στην προστασία των δημόσιων εγκαταστάσεων και στην εκκένωση όσων υποδέχονταν κοινό.

Στη Μασσαλία, άτομα εισέβαλαν για λίγη ώρα στο δημαρχείο, στο Παλιό Λιμάνι. Πέταξαν στο έδαφος προτομή της Μαριάν (Marianne - γυναικεία μορφή που συμβολίζει τη Γαλλική Δημοκρατία και τις αξίες της: «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη»), έγραψαν αναρχικό σύνθημα σε τοίχο και κατέστρεψαν τηλεοράσεις. Παρέμειναν στον προθάλαμο και στη συνέχεια αποχώρησαν. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο δήμαρχος Μπενουά Παγιάν δήλωσε ότι οι υλικές ζημιές ήταν σχετικά περιορισμένες, καταδίκασε όμως τους βανδαλισμούς ως απαράδεκτους. Σε άλλο σημείο της πόλης, στη λεωφόρο Κανεμπιέρ, έγινε επίθεση σε σταθμό της δημοτικής αστυνομίας. Έσπασαν τζάμια και πετάχτηκαν καπνογόνα στο εσωτερικό, ενώ, σύμφωνα με τη νομαρχία, αποτράπηκε απόπειρα εμπρησμού.

Μετά από επικοινωνία του δημάρχου με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί και τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, αποφασίστηκε η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στη Μασσαλία.

Στη Λιλ, διαδηλωτές παραβίασαν τις πόρτες του δημαρχείου. Στο Μπορντό επιχειρήθηκε επίσης είσοδος στο δημαρχείο, ενώ αναφέρθηκαν ρίψεις πυροτεχνημάτων τύπου όλμου. Στη Νίκαια, οι τοπικές Αρχές κατήγγειλαν επιθέσεις ομάδων με καλυμμένα πρόσωπα εναντίον καταστημάτων και αστυνομικών.

«Οι τιμές αυξάνονται, οι μισθοί όχι»

 

Πίσω από τα επεισόδια, οι μαρτυρίες των συμμετεχόντων αποτύπωναν την οικονομική ανασφάλεια που τροφοδότησε τις κινητοποιήσεις.

«Στο τέλος του μήνα δεν μου μένει τίποτα. Οι τιμές αυξάνονται, αλλά οι μισθοί όχι. Δεν αντέχουμε άλλο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας δημόσιος υπάλληλος που διαδήλωνε στο Γκερέ.

Οι μαθητές και οι φοιτητές έθεσαν παράλληλα ζητήματα χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Εκπρόσωπος μαθητικής οργάνωσης ζήτησε ευρεία διαβούλευση για το μέλλον της πλατφόρμας εισαγωγής Parcoursup, καθώς και πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ για τις κτιριακές υποδομές των λυκείων.

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