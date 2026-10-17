Ν.Δ Ηρακλείου: Σημαντικές επαφές Παπασταύρου και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σημαντικές επαφές είχε στο Ηράκλειο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας.

Η ίδια ανακοίνωση συνεχίζει:

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο υπουργός συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κ.κ. Ευγένιο, με τον οποίο συζήτησε τις πρωτοβουλίες της Εκκλησίας που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, παρέστη στην τελετή υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης ολοκληρώθηκε το απόγευμα με την τελετή παρουσίασης της ανανεωμένης μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στο Ηράκλειο.

Image

Τον κ. Παπασταύρου συνόδευαν στελέχη του υπουργείου, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Γιαννουλάκης, και ο αντιπρόεδρος Γιάννης Χατζηνικολάου.

Image

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η ΔΕΕΠ Ηρακλείου παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του υπουργού σε εστιατόριο της πόλης. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι βουλευτές Κώστας Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης, καθώς και αντιπροσωπεία μελών της ΔΕΕΠ, με τους οποίους συζητήθηκαν ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Image

Η επίσκεψη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Ηράκλειο αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην προώθηση σημαντικών έργων και πρωτοβουλιών στην Κρήτη, με στόχο την ανάπτυξη του νησιού και την ενίσχυση των υποδομών προς όφελος των πολιτών και των επισκεπτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρίλερ με την εξαφάνιση Έλληνα μοναχού στην Τουρκία: Τα ίχνη του χάθηκαν στον δρόμο για τον Πόντο