Elite League: Ήττα στην παράταση για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου από την Κομοτηνή

Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, αυτή τη φορά στα Δύο Αοράκια από την Κομοτηνή με 90-80 στην παράταση.
Διαιτητές: Κάρδαρης-Στρέμπας-Τσαχάκης (Μακρής)
Δεκάλεπτα: 26-18, 41-41, 63-61, 80-80, 82-90 (παρ.)
Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (Παπαδάκης): Στιούαρντ 27 (5), Αλεξιάδης 2, Ιωακειμίδης 18 (4), Γιαννούλτσης 4, Πετράκης, Ματσάγγος 6 (1), Μπράντλεϊ 10 (1), Κογιώνης 11, Ρουκουνάκης, Πρέκας 4
Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή (Λιόγας): Λυκογιάννης 3 (1), Πέιν 24 (2), Βίκτορ 12, Βλάσσης 8 (2), Τουλούπης 2, Περρής 9 (1), Λαγός 7 (1), Σπυριδονίδης 9 (1), Δρέλλας 7, Ανδρέου, Σπρίντζιος 7 (1), Μόρας 2
Η 3η αγωνιστική της Elite League:
Παρασκευή 16/10 (17:00):
Παπάγου – Πρωτέας Βούλας 69-81
Σάββατο 17/10 (17:00):
Kronos BC – Αμύντας 90-52
Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Μαχητές Πειραματικό 83-76
Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Ψυχικό 80-81
Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 95-77
Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – ΓΑΣ Κομοτηνή 82-90
Πανιώνιος – Κόροιβος 103-85
Δευτέρα 19/10 (20:00):
ΑΓΕΧ – Πανερυθραϊκός / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Η επόμενη αγωνιστική (4η, 20-22/10):
Τρίτη 20/10 (17:00):
Ψυχικό-Μέγαρα ΟΝΕΧ BC
Μαχητές Πειραματικό – Kronos BC
Τετάρτη 21/10 (17:00):
Αμύντας-Κόροιβος
Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου-Πανιώνιος
ΓΑΣ Κομοτηνή- Παπάγου
Πρωτέας Βούλας-Λαύριο
Πέμπτη 22/10:
Πανερυθραϊκός-Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola (17:00)
Γλαύκος Εσπερος- ΑΓΕΧ (18:00)
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