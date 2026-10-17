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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Elite League: Ήττα στην παράταση για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου από την Κομοτηνή

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
clock 19:51 | 17/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, αυτή τη φορά στα Δύο Αοράκια από την Κομοτηνή με 90-80 στην παράταση. 

Διαιτητές: Κάρδαρης-Στρέμπας-Τσαχάκης (Μακρής)

Δεκάλεπτα: 26-18, 41-41, 63-61, 80-80, 82-90 (παρ.)

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (Παπαδάκης): Στιούαρντ 27 (5), Αλεξιάδης 2, Ιωακειμίδης 18 (4), Γιαννούλτσης 4, Πετράκης, Ματσάγγος 6 (1), Μπράντλεϊ 10 (1), Κογιώνης 11, Ρουκουνάκης, Πρέκας 4

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή (Λιόγας): Λυκογιάννης 3 (1), Πέιν 24 (2), Βίκτορ 12, Βλάσσης 8 (2), Τουλούπης 2, Περρής 9 (1), Λαγός 7 (1), Σπυριδονίδης 9 (1), Δρέλλας 7, Ανδρέου, Σπρίντζιος 7 (1), Μόρας 2

Η 3η αγωνιστική της Elite League:

Παρασκευή 16/10 (17:00):

Παπάγου – Πρωτέας Βούλας 69-81

Σάββατο 17/10 (17:00):

Kronos BC – Αμύντας 90-52

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Μαχητές Πειραματικό 83-76

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Ψυχικό 80-81

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 95-77

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – ΓΑΣ Κομοτηνή 82-90

Πανιώνιος  – Κόροιβος  103-85

Δευτέρα 19/10 (20:00):

ΑΓΕΧ – Πανερυθραϊκός / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η επόμενη αγωνιστική (4η, 20-22/10):

Τρίτη 20/10 (17:00):

Ψυχικό-Μέγαρα ΟΝΕΧ BC

Μαχητές Πειραματικό – Kronos BC 

Τετάρτη 21/10 (17:00):

Αμύντας-Κόροιβος

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου-Πανιώνιος 

ΓΑΣ Κομοτηνή- Παπάγου

Πρωτέας Βούλας-Λαύριο

Πέμπτη 22/10:

Πανερυθραϊκός-Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola (17:00)

Γλαύκος Εσπερος- ΑΓΕΧ (18:00)

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