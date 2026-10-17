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Καλύβες Αποκορώνου: Κατάρρευση απειλεί το τοιχίο της παλιάς εθνικής οδού

καλύβες τοιχιο
clock 18:51 | 17/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι Καλύβες Αποκορώνου, με τους κατοίκους να ζητούν την κατεπείγουσα παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για το τοιχίο αντιστήριξης της παλιάς εθνικής οδού Καλυβών – Χανίων.

Σύμφωνα με επίσημη καταγγελία κατοίκου, το τμήμα της κατασκευής μεταξύ του ΚΕΠ και του σούπερ μάρκετ ΣΥΝΚΑ παρουσιάζει σοβαρές ρωγμές, ανοίγματα και έντονη κλίση προς τη θάλασσα. Η συνεχής επίδραση των κυμάτων στη βάση του τοιχίου επιτείνει τη διάβρωση, εκφράζοντας φόβους για άμεση κατάρρευση ακόμη και εντός των επόμενων ημερών.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία για τη στατικότητα του παρακείμενου οδικού δικτύου, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και πεζών.

Οι κάτοικοι ζητούν:

Κατεπείγουσα αυτοψία από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Αποκορώνου και της Περιφέρειας Χανίων.

 Άμεσα προληπτικά μέτρα, όπως οριοθέτηση του σημείου, τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης και περιορισμό της πρόσβασης.

Δημόσια ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων έργων αποκατάστασης.

«Η παρέμβαση πρέπει να προηγηθεί της ζημιάς – όχι να ακολουθήσει», τονίζεται χαρακτηριστικά στην καταγγελία, με την τοπική κοινωνία να απαιτεί πρόληψη πριν σημειωθεί κάποιο ατύχημα.

Πηγή: hania.news

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