Βόλει - Pre League Γυναικών: Νικηφορα πρεμιέρα για τον ΟΦΗ στα Βριλήσσια

Νικηφόρα ξεκίνησαν το πρωτάθλημα βόλεϊ της Pre League Γυναικών, τα κορίτσια του ΟΦΗ!



Κέρδισαν εκτός έδρας, τα Βριλήσσια με 2-3 (16-25, 25-20, 20-25, 28-26, 11-15).



Τα κορίτσια του Νίκου Προύφα, φλέρταραν με το 1-3, αλλά στο τέταρτο σετ, που έγινε μάχη, το έχασαν 28-26.



Τελικά πήραν το ται-μπρέικμε 15-11 και εξασφάλισαν τους πρώτους δυο βαθμούς στο πρωτάθλημα.

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