Παράτησε την καριέρα της στην Αθήνα για να μαζεύει ελιές στα Κύθηρα - Δεν το μετάνιωσε ποτέ!

Η Στεφανία Παπαθανασίου αποτελούσε για δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι της αθηναϊκής πραγματικότητας. Είχε χτίσει μια σταθερή καθημερινότητα, μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στην πρωτεύουσα και, όπως εξομολογείται η ίδια, δεν είχε κανέναν σκοπό ή πλάνο να εγκαταλείψει τη ζωή που με τόσο κόπο είχε οργανώσει.

Ωστόσο, η μοίρα είχε διαφορετικά σχέδια. Δύο καθοριστικά γεγονότα λειτούργησαν ως καταλύτες για να αναθεωρήσει τα πάντα: ο ξαφνικός χαμός του πατέρα της και ένα ταξίδι για διακοπές στα Κύθηρα. Η απώλεια την έφερε αντιμέτωπη με υπαρξιακά ερωτήματα, ενώ η ηρεμία, οι αργοί ρυθμοί και η αμεσότητα της φύσης στο νησί την έκαναν να δει την πραγματικότητα μέσα από ένα εντελώς νέο πρίσμα.



Η απόφαση για το λεγόμενο downshifting δεν άργησε να έρθει.

Η Στεφανία πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει οριστικά πίσω της το εξαντλητικό ωράριο γραφείου («9-5») της μεγάλης πόλης. Μετακόμισε μόνιμα στα Κύθηρα, αντικαθιστώντας το άγχος της τσιμεντένιας πρωτεύουσας με τη χειρωνακτική εργασία στους ελαιώνες.

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Σήμερα, η καθημερινότητά της περιστρέφεται γύρω από την αγροτική παραγωγή και τη συγκομιδή της ελιάς. Η ιστορία της, η οποία παρουσιάστηκε στο αφιέρωμα του LiFO για τις «Γειτονιές της Ελλάδας», αποδεικνύει πως ποτέ δεν είναι αργά για να επαναπροσδιορίσει κανείς τι σημαίνει «ποιότητα ζωής»

Πηγή: lifo.gr

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