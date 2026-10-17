ΟΦΗ: Ξεπέρασαν τις 13.000 τα εισιτήρια για τη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά με τη Λεβερκούζεν!

Σε ρυθμούς… Μπάγερ Λεβερκούζεν κινείται το Ηράκλειο, με τους φίλους του ΟΦΗ να δείχνουν έμπρακτα την ανυπομονησία τους για τη μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου (19:45) στο Παγκρήτιο. Η ζήτηση για τα εισιτήρια βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καθώς έχουν ήδη διατεθεί περισσότερα από 13.000 εισιτήρια, μαζί με τα εισιτήρια διαρκείας, και όλα δείχνουν πως το Παγκρήτιο Στάδιο θα φιλοξενήσει μια εντυπωσιακή ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα.

Η αναμέτρηση με τη γερμανική ομάδα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά ραντεβού του ΟΦΗ και ο κόσμος της ομάδας ετοιμάζεται να δώσει δυναμικό «παρών», στηρίζοντας την προσπάθεια των παικτών του Χρήστου Κόντη.

Η κινητικότητα είναι τέτοια που ορισμένες θύρες έχουν ήδη εξαντληθεί. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εισιτήρια στις θύρες 9 και 15, ενώ ελάχιστες θέσεις έχουν απομείνει στις θύρες 3 και 19. Η προπώληση συνεχίζεται, με το ενδεχόμενο εξάντλησης των διαθέσιμων εισιτηρίων να είναι πλέον ορατό.

Ο ΟΦΗ, παρά την πρόσφατη ήττα με 2-1 από τη Ρεν στη Γαλλία, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον ενθουσιασμό των φιλάθλων του με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στην Ευρώπη. Η αναμέτρηση απέναντι στη γερμανική ομάδα αποτελεί μια ακόμη μεγάλη πρόκληση για τους Κρητικούς, οι οποίοι θέλουν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της έδρας τους και να διεκδικήσουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Περισσότεροι από 1.000 φίλοι της Λεβερκούζεν στο Ηράκλειο

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία των φιλάθλων της γερμανικής ομάδας, καθώς στο Ηράκλειο αναμένεται να ταξιδέψουν περισσότεροι από 1.000 φίλοι της Μπάγερ Λεβερκούζεν, δίνοντας διεθνή χαρακτήρα στη μεγάλη αναμέτρηση.

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